Продвижение в социальных сетях

Оказываю ряд услуг по продвижению в социальных сетях. Работаю на рынке продвижения в социальных сетях более 3-х лет. Помогаю через социальных сети:

раскручивать бренды;

увеличивать продажи товаров и услуг для предпринимателей, компаний, интернет-магазинов, обычных магазинов;

поднимаю посещаемость площадок в социальных сетях.

Увеличение количества подписчиков на площадках в социальных сетях:

целевая аудитория: привлечение людей, которым интересна Ваша тематика или услуги;

накрутка офферов: накрутка живых подписчиков в социальные сети, которые в большинстве не являются целевой аудиторий, но нужны для увеличения "видимой массы" подписчиков;

накрутка ботов: накрутка участников в группу, которые не будут проявлять активность;

2. Настройка площадок: помощь в настройке пабликов, аккаунтов для увеличения продаж и посещаемости.

3. Накрутка комментариев, лайков, репостов и другие услуги.