socmozg

Кирилл socmozg

 
30 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Продвижение в социальных сетях

Оказываю ряд услуг по продвижению в социальных сетях. Работаю на рынке продвижения в социальных сетях более 3-х лет. Помогаю через социальных сети:

  • раскручивать бренды;

  • увеличивать продажи товаров и услуг для предпринимателей, компаний, интернет-магазинов, обычных магазинов;

  • поднимаю посещаемость площадок в социальных сетях.
Краткий перечень основных услуг:

  • Увеличение количества подписчиков на площадках в социальных сетях:
  • целевая аудитория: привлечение людей, которым интересна Ваша тематика или услуги;
  • накрутка офферов: накрутка живых подписчиков в социальные сети, которые в большинстве не являются целевой аудиторий, но нужны для увеличения "видимой массы" подписчиков;
  • накрутка ботов: накрутка участников в группу, которые не будут проявлять активность;
2. Настройка площадок: помощь в настройке пабликов, аккаунтов для увеличения продаж и посещаемости.

    3.  Накрутка комментариев, лайков, репостов и другие услуги.