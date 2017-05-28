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Продвижение в социальных сетях
Оказываю ряд услуг по продвижению в социальных сетях. Работаю на рынке продвижения в социальных сетях более 3-х лет. Помогаю через социальных сети:
- раскручивать бренды;
- увеличивать продажи товаров и услуг для предпринимателей, компаний, интернет-магазинов, обычных магазинов;
- поднимаю посещаемость площадок в социальных сетях.
- Увеличение количества подписчиков на площадках в социальных сетях:
- целевая аудитория: привлечение людей, которым интересна Ваша тематика или услуги;
- накрутка офферов: накрутка живых подписчиков в социальные сети, которые в большинстве не являются целевой аудиторий, но нужны для увеличения "видимой массы" подписчиков;
- накрутка ботов: накрутка участников в группу, которые не будут проявлять активность;
3. Накрутка комментариев, лайков, репостов и другие услуги.
Действие аккаунта приостановлено!
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