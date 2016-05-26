sodrian

Дмитрий Беркутов sodrian

 
38 летРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$6
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Редизайн для сайта 365Дней.ру

    $300

    информационному сайту http://www.365dnei.ru требуется дизайнер. для чего нужен дизайнер: 1) редизайнинг сайта - создание целостной конпеции, в отличии от того, что имеется сейчас, сменить дизайн нужно у всего сайта - новости, статьи, интервью, архив, блок "полезная информация" ...

    Дизайн сайтов37 заявок
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
valgeor
52 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$6
10 баллов
8 лет назад
Базовая ретушь фотографии
Хорошим людям, моя благодарность. Спасибо !
Отличный исполнитель, всем буду советовать.
Ответный отзыв