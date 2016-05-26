информационному сайту http://www.365dnei.ru требуется дизайнер. для чего нужен дизайнер: 1) редизайнинг сайта - создание целостной конпеции, в отличии от того, что имеется сейчас, сменить дизайн нужно у всего сайта - новости, статьи, интервью, архив, блок "полезная информация" ...