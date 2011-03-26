Отличный Заказчик. Полное понимание ожидаемого результата и как следствие четкое постановка заданий. Проявление интереса к сделанным изменениям свидетельствует о его заинтересованности в достижении положительного результата, не только в данный момент, но и стабильной работы в будущем. Благодаря этому, Сергей полностью в курсе своих проектов и его подсказки помогли понять особенности хостинга и быстро сделать исправления. Если вы отличный специалист в своей области, то смело можете предлагать свои услуги и они будут оценены справедливо.