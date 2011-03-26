Создание и сопровождение систем управления интернет-сайтами на языках PHP, JavaScript, БД MySQL, PostgreSQL.
Опыт работы более 7 лет.
Работаю с Joomla, WordPress, ShopCMS более 3 лет.
Отзывы заказчиков
$18
10 баллов
14 лет назад
JoomlaPHPНастройка почты
Очень комфортно работать с Алексеем - регулярно на связи, разговаривает на культурном и понятном простому человеку языке, в задаче подходит не формалистки. Рекомендую.
Ответный отзыв
Работать с Владимиром было комфортно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$50
10 баллов
14 лет назад
Joomla
Турбо-скорость и точный результат. Программист высокого уровня. Выполнил задачу в кратчайшие сроки плюс "зацепил" пару усовершенствований, не входивших в ТЗ. Молодец!
Ответный отзыв
Отличный Заказчик. Полное понимание ожидаемого результата и как следствие четкое постановка заданий. Проявление интереса к сделанным изменениям свидетельствует о его заинтересованности в достижении положительного результата, не только в данный момент, но и стабильной работы в будущем. Благодаря этому, Сергей полностью в курсе своих проектов и его подсказки помогли понять особенности хостинга и быстро сделать исправления. Если вы отличный специалист в своей области, то смело можете предлагать свои услуги и они будут оценены справедливо.
$34
10 баллов
14 лет назад
5+ РЕКОМЕНДУЮ ВСЕ ПРОШЛО НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ!!!
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Из-за специфики требуемых изменений трудно было сформулировать ТЗ. Изменения были начаты без предоплаты и без четких критериев оценки. Работа оплачена полностью. Заказчик активно участвовал в обсуждении изменений, описывал желаемый результат и вникал в присылаемые пояснения.
$35
10 баллов
14 лет назад
PHP
10 баллов этого мало чтобы выразить. Этот программист достоин восторга! Довольно сложную задач решил как орешек. Доработал "по дороге" еще несколько задач. При этом никакого торга, ни какого напряжения ни в договоре и в общении. Хорошо держать такого прогера в команде и такого человека в друзьях!
Ответный отзыв
Приятно было работать. Понимали друг друга с полуслова. Грамотно и полно высказывал требования и пожелания к изменениям. Чувствуется большой опыт в постановке задач. Надеюсь в будящем поработать с ним в большем проекте. Работа была оплачено полностью, моментально и с премией.
Веб-программирование
4 отзыва
от $8
#607
Управление проектами
нет отзывов
от $8
#398
Системное программирование
нет отзывов
от $8
#425
Базы данных
нет отзывов
от $8
#523
Тестирование ПО
нет отзывов
от $8
#528
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нет отзывов
от $8
#817