soft_for_you

Для проекта на C# необходимо разработать алгоритм распознавания текста с картинки. Текст рукописный, присутствуют водяные знаки. Можно и на другом языке в виде подключаемой библиотеки. Прошу обращаться кто находится в данной теме и ...
- Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Есть 4 сайта авто тематики. На всех этих сайтах для марки авто в разделе запчастей модели авто указаны по своему. Таким образом нужна функция которая бы по заданному сайту, марке авто и модели ...Закрыт12 лет назад
Есть 4 сайта авто тематики. На всех этих сайтах для марки авто в разделе запчастей модели авто указаны по своему. Таким образом нужна функция которая бы по заданному сайту, марке авто и модели ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Программа парсит информацию с различных сайтов и собирает данные, основные алгоритмы разработаны осталось обьеденить все вместе. Нужно эти данные упорядочить привести в нормальный вид, структурировать и доделать некоторые другие функции. От вас нужно знание ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт12 лет назад
На сайте необходимо автоматически разместить объявление. Нужен человек который имел с подобными проектами дело. Подробности при переписке.Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Есть программа на С# winforms. Надо встроить openvpn клиент и сделать installer.Прикладное ПО5 заявокЗакрыт12 лет назад
C# Нужно автоматизировать процесс размещения обьявления на сайте. Подробности в переписке.Прикладное ПО7 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо настройить OpenVPN. Серверная часть на линуксе, клиентская на виндовс. Необходим опыт, может быть придется использовать другое решение. Знание маршрутизации VOIP, SIP. Подробности при переписке.Системное администрирование10 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужна программа для автоматического размещения обьявлений на сайте и форуме. Язык пногрампррования с#.net. обход капча и прочее.Закрыт12 лет назад
Приветствую. Требуется программа-каталог автозапчастей для грузовых авто MAN, MERCEDES, DAF... с учетом товаров на складе. Более подробно описано в перекрепленном файле. Нужен человек для долгосрочного сотрудничества. Требуется опыт работы с базами данных, примеры подобных проектов ...Закрыт12 лет назад
Необходимо для дипломной работы сделать подобие скайпа в клиент-серверной архитектуре. Не важно каким образом будет реализована передача голоса и сообщений.можно частично использовать библиотеки какие и прочее... Нужно в течении 2-х дней. СпасибоЗакрыт12 лет назад
- $100
Есть исходный код приложения на java-applet, которое позволяет делать звонки между пользователями. Его надо изменить под ряд задач. Сроки 2 дня, работы немного.Закрыт12 лет назад
Необходим модуль (часть кода) c помощью которого происходит авторизация пользователя путем проверки по голосу. Есть исходный код на С++ реализации алгоритма, но желательно портировать на C#. Подробнее при личной беседе.Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходим модуль(часть кода) c помощью которого происходит авторизация пользователя путем проверки по голосу. Есть исходный код на С++ реализации алгоритма, но желательно портировать на C#. Подробнее при личной беседе. скайп jim_ownerЗакрыт12 лет назад
Добрый день уважаемые! Для доработки программы в области VoIP требуется java – программист: - netbeans IDE; - java swing; - mysql; - опыт работы от 2-х лет; - ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужен windows SIP клиент с поддержкой STUN. Подробней в преписке.Прикладное ПОнет заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен СИП клиент на базе какого-либо опенсурса, который стабильно работает при переключении каналов связи между WiFI EDGE 3G ... Рассмотрю ваши предложения.Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт12 лет назад