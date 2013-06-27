soft_for_you

Алексей soft_for_you

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
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  • Разраб-ть алгоритм распознавания текста с картинки

    Для проекта на C# необходимо разработать алгоритм распознавания текста с картинки. Текст рукописный, присутствуют водяные знаки. Можно и на другом языке в виде подключаемой библиотеки. Прошу обращаться кто находится в данной теме и ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • C# функция парсинга сопоставления моделей авто

    Есть 4 сайта авто тематики. На всех этих сайтах для марки авто в разделе запчастей модели авто указаны по своему. Таким образом нужна функция которая бы по заданному сайту, марке авто и модели ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • C# нужна фун-я парсинга/сопоставления моделей авто

    Есть 4 сайта авто тематики. На всех этих сайтах для марки авто в разделе запчастей модели авто указаны по своему. Таким образом нужна функция которая бы по заданному сайту, марке авто и модели ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка программы на C#

    Программа парсит информацию с различных сайтов и собирает данные, основные алгоритмы разработаны осталось обьеденить все вместе. Нужно эти данные упорядочить привести в нормальный вид, структурировать и доделать некоторые другие функции. От вас нужно знание ...

    HTML
    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Настроить OpenVPN линукс+ виндовс

    Необходимо настройить OpenVPN. Серверная часть на линуксе, клиентская на виндовс. Необходим опыт, может быть придется использовать другое решение. Знание маршрутизации VOIP, SIP. Подробности при переписке.

    Системное администрирование10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Программист

    Приветствую. Требуется программа-каталог автозапчастей для грузовых авто MAN, MERCEDES, DAF... с учетом товаров на складе. Более подробно описано в перекрепленном файле. Нужен человек для долгосрочного сотрудничества. Требуется опыт работы с базами данных, примеры подобных проектов ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Аудио-чат C#

    Необходимо для дипломной работы сделать подобие скайпа в клиент-серверной архитектуре. Не важно каким образом будет реализована передача голоса и сообщений.можно частично использовать библиотеки какие и прочее... Нужно в течении 2-х дней. Спасибо

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка java applet

    $100

    Есть исходный код приложения на java-applet, которое позволяет делать звонки между пользователями. Его надо изменить под ряд задач. Сроки 2 дня, работы немного.

    Java
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Распознавание речи C++, С#

    Необходим модуль (часть кода) c помощью которого происходит авторизация пользователя путем проверки по голосу. Есть исходный код на С++ реализации алгоритма, но желательно портировать на C#. Подробнее при личной беседе.

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Распазнование речи C++/C#

    Необходим модуль(часть кода) c помощью которого происходит авторизация пользователя путем проверки по голосу. Есть исходный код на С++ реализации алгоритма, но желательно портировать на C#. Подробнее при личной беседе. скайп jim_owner

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • SIP-клиент для iPhone

    Нужен СИП клиент на базе какого-либо опенсурса, который стабильно работает при переключении каналов связи между WiFI EDGE 3G ... Рассмотрю ваши предложения.

    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

waw
50 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
24 отзыва(-1)
$200
10 баллов
12 лет назад
Написать приложение на Java
JavaMySQL
Хороший заказчик. Оплатил вовремя. Очень рекомендую.
Все было сделано профессионально с пониманием в подходах реализации задачи.
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