solos_growshop

Требуется разработка сайта производителя алкоголя под ключ с возможностью онлайн-заказа продукции. Обеспечить полный дизайн и реализацию. Оплата через безопасную сделку веблансера. Схема сайта предоставлена в приложении.
- Сайты «под ключ»25 заявокЗакрыт3 года назад
Создать реалистичные мокапы 3х бутылок с пробками по приложенным фотографиям. Наложить на бутылки предоставленные в формате ai этикетки. Мокапы должны быть полностью редактируемыми, в формате ai с возможностью замены этикетки.Дизайн продукции1 заявкаЗакрыт4 года назад
Создать реалистичные мокапы 3х бутылок с пробками по приложенным фотографиям. Наложить на бутылки предоставленные в формате ai этикетки. Мокапы должны быть полностью редактируемыми, в формате ai с возможностью ...Дизайн продукциинет заявокЗакрыт4 года назад
Создать реалистичные мокапы 3х бутылок с пробками по приложенным фотографиям. Наложить на бутылки предоставленные в формате ai этикетки. Мокапы должны быть полностью редактируемыми, в формате ai с возможностью замены этикетки.Дизайн продукциинет заявокЗакрыт4 года назад
Создать реалистичные мокапы 3х бутылок с пробками по приложенным фотографиям. Наложить на бутылки предоставленные в формате ai этикетки. Мокапы должны быть полностью редактируемыми, разбитыми на слои, в формате ai или psd с возможностью замены этикетки ...Дизайн продукции9 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо разработать дизайн страниц cart и checkout на основе имеющегося дизайна страниц shop и home. Будут предоставлены: - страницы shop и home в psd формате - схема страниц cart и ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Требуется разработать сайт он-лайн магазина: - три продукта с вариациями - дизайн на основе приложенных макетов - адаптивный под мобильные устройства - три пользовательских типа: администратор, оптовый покупатель, розничный покупатель ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен7 лет назад
Требуется создать дизайн упаковки семян, протеина и масла; подготовить файлы к печати; создать мокапы упаковок. Вид используемой упаковки: - семена и протеин в пакете типа stand up pouch, печать по всей ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен7 лет назад
Требуется создать сайт-визитную карточку с возможностью заказа продукции. База: woocommerce Дизайнерское оформление: на основе дизайна упаковки продукции. Файлы ai и png упаковки продукции будут предоставлены. Структура сайта: см. приложениеСайты «под ключ»19 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день, ищем дизайнера для первой стадии проекта HEMPERIUM - разработка логотипа линии конопляных продуктов питания. Проект включает в себя: 1. разработку логотипа 2. разработку дизайна упаковки типа stand ...Логотипы и Знаки15 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется создать малостраничный информационный сайт производителя пищевых конопляных продуктов (всего 5-6 страниц). Сайт будет создаваться на основе шаблона выбранного дизайнером (Вами). Стиль сайта: рисованный, минималистичный, Британский Королевский, консервативный и одновременно роскошный. Дизайн сайта должен гармонично ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $100
1. Требуется разработать логотип линии конопляных пищевых продуктов. Целевая аудитория: Веганы,приверженцы здорового питания, здорового образа жизни. Основной рынок сбыта в Австралии, бывшейколонии Британской Империи. Потребители в большинстве испытывают уважение к королевской семье, Короне ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен8 лет назад