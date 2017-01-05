solos_growshop

Лина solos_growshop

 
39 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$350
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Под ключ сайт производителя с возможностью заказа продукции онлайн

    Требуется разработка сайта производителя алкоголя под ключ с возможностью онлайн-заказа продукции. Обеспечить полный дизайн и реализацию. Оплата через безопасную сделку веблансера. Схема сайта предоставлена в приложении.

    Сайты «под ключ»25 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • 3 реалистичных мокапа бутылок

    Создать реалистичные мокапы 3х бутылок с пробками по приложенным фотографиям. Наложить на бутылки предоставленные в формате ai этикетки. Мокапы должны быть полностью редактируемыми, в формате ai с возможностью замены этикетки.

    Дизайн продукции1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • 3 реалистичных мокапа бутылок

    Создать реалистичные мокапы 3х бутылок с пробками по приложенным фотографиям. Наложить на бутылки предоставленные в формате ai этикетки. Мокапы должны быть полностью редактируемыми, в формате ai с возможностью ...

    Дизайн продукциинет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • 3 реалистичных мокапа бутылок

    Создать реалистичные мокапы 3х бутылок с пробками по приложенным фотографиям. Наложить на бутылки предоставленные в формате ai этикетки. Мокапы должны быть полностью редактируемыми, в формате ai с возможностью замены этикетки.

    Дизайн продукциинет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • 3 реалистичных мокапа бутылок

    Создать реалистичные мокапы 3х бутылок с пробками по приложенным фотографиям. Наложить на бутылки предоставленные в формате ai этикетки. Мокапы должны быть полностью редактируемыми, разбитыми на слои, в формате ai или psd с возможностью замены этикетки ...

    Дизайн продукции9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Онлайн магазин 3х продуктов

    Требуется разработать сайт он-лайн магазина: - три продукта с вариациями - дизайн на основе приложенных макетов - адаптивный под мобильные устройства - три пользовательских типа: администратор, оптовый покупатель, розничный покупатель ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Разработка дизайна линейки конопляных продуктов питания

    Требуется создать дизайн упаковки семян, протеина и масла; подготовить файлы к печати; создать мокапы упаковок. Вид используемой упаковки: - семена и протеин в пакете типа stand up pouch, печать по всей ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Сайт-визитная карточка с возможностью заказа продукции. Под ключ.

    Требуется создать сайт-визитную карточку с возможностью заказа продукции. База: woocommerce Дизайнерское оформление: на основе дизайна упаковки продукции. Файлы ai и png упаковки продукции будут предоставлены. Структура сайта: см. приложение

    WooCommerce
    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • HEMPERIUM разработка логотипа линии конопляных продуктов питания

    Добрый день, ищем дизайнера для первой стадии проекта HEMPERIUM - разработка логотипа линии конопляных продуктов питания. Проект включает в себя: 1. разработку логотипа 2. разработку дизайна упаковки типа stand ...

    Логотипы и Знаки15 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн сайта производителя конопляной продукции в шаблоне WordPress

    Требуется создать малостраничный информационный сайт производителя пищевых конопляных продуктов (всего 5-6 страниц). Сайт будет создаваться на основе шаблона выбранного дизайнером (Вами). Стиль сайта: рисованный, минималистичный, Британский Королевский, консервативный и одновременно роскошный. Дизайн сайта должен гармонично ...

    WordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Разработка логотипа линии конопляных пищ.продуктов и этикетки масла

    $100

    1. Требуется разработать логотип линии конопляных  пищевых продуктов. Целевая аудитория: Веганы,приверженцы здорового питания, здорового образа жизни. Основной рынок сбыта в Австралии, бывшейколонии Британской Империи. Потребители в большинстве испытывают уважение к королевской семье, Короне ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

Отзывы фрилансеров

Nicklaos
Николай 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$300
10 баллов
7 лет назад
Онлайн магазин 3х продуктов
Все отлично! Рекомендую!
Был создан работающий сайт на платформе Laravel
Ответный отзыв
Olisha
Ольга 
47 лет
13 лет в сервисе
Была
7 часов назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Страницы cart и checkout по имеющемуся дизайну
Спасибо за проект, сотрудничеством довольна
Сотрудничеством довольны
Ответный отзыв
himrina
Ирина 
42 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
$250
10 баллов
7 лет назад
Разработка дизайна линейки конопляных продуктов питания
Сотрудничеством и общением осталась довольна. Спасибо, за интересный проект.
Нам удалось разработать хороший дизайн упаковки.
Ответный отзыв
stepanbuhtiy95
Степан 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$150
10 баллов
8 лет назад
Дизайн сайта производителя конопляной продукции в шаблоне WordPress
WordPress
Доволен сотрудничеством с Линой. Отличная коммуникация. Четкая постановка задач.
Всё в порядке. Хорошая коммуникация. Хороший вкус дизайнера.
Ответный отзыв
Tigristaya
46 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Разработка логотипа линии конопляных пищ.продуктов и этикетки масла
Побольше таких заказчиков как Лина. Лаконичное, понятное тз. Очень приятно с Вами работать.
Всё прекрасно, вовремя и красиво.
Ответный отзыв