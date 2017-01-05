solos_growshop

Создать реалистичные мокапы 3х бутылок с пробками по приложенным фотографиям. Наложить на бутылки предоставленные в формате ai этикетки. Мокапы должны быть полностью редактируемыми, разбитыми на слои, в формате ai или psd с возможностью замены этикетки ...