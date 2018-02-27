Разработка дизайна линейки конопляных продуктов питания

Требуется создать дизайн упаковки семян, протеина и масла; подготовить файлы к печати; создать мокапы упаковок.

Вид используемой упаковки:

- семена и протеин в пакете типа stand up pouch, печать по всей поверхности передней и задней сторон

- масло в стеклянной бутылке, необходимо разработать наклейку на бутылку

Стиль:

- с использованием готового логотипа

- жёлто-зелёно-коричневые природные оттенки

- природный, с элементами растений

- все три продукта в одном стиле

- упаковка семян и протеина в разных цветовых исполнениях

Результаты работы:

- файлы ai для печати на пакетах и этикетке (окривлённые шрифты, разделение на слои)

- файлы ai для редактирования (редактируемые текстовые поля)

- полностью редактируемые файлы ai с мокапами

Объём работы:

- 3 концептуально разных варианта упаковки семян для вариантов печати на чёрном и белом пакетах, будет выбран 1 вариант для доработки и адаптации на упаковку протеина и масла

- 2 типоразмера пакета семян (250г и 1кг), пакета протеина (500г и 1кг) и бутылки (250мл, 500мл)

- 3D mock up пакета семян, протеина и стеклянной бутылки

Сроки:

- разработка концептуальных вариантов 5-7 дней

- доработка выбранного варианта 3-5 дней

Подробности в ТЗ в приложении. Прилагаю также развёртку пакета для печати, пример пакета для нанесения печати, пример стеклянной бутылки под наклейку, логотип.