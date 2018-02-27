Необходимо сделать дизайн визитки на CorelDraw, чтобы передать в печать Оставляйте заявки. Срок - сегодня
Разработка дизайна линейки конопляных продуктов питания
Требуется создать дизайн упаковки семян, протеина и масла; подготовить файлы к печати; создать мокапы упаковок.
Вид используемой упаковки:
- семена и протеин в пакете типа stand up pouch, печать по всей поверхности передней и задней сторон
- масло в стеклянной бутылке, необходимо разработать наклейку на бутылку
Стиль:
- с использованием готового логотипа
- жёлто-зелёно-коричневые природные оттенки
- природный, с элементами растений
- все три продукта в одном стиле
- упаковка семян и протеина в разных цветовых исполнениях
Результаты работы:
- файлы ai для печати на пакетах и этикетке (окривлённые шрифты, разделение на слои)
- файлы ai для редактирования (редактируемые текстовые поля)
- полностью редактируемые файлы ai с мокапами
Объём работы:
- 3 концептуально разных варианта упаковки семян для вариантов печати на чёрном и белом пакетах, будет выбран 1 вариант для доработки и адаптации на упаковку протеина и масла
- 2 типоразмера пакета семян (250г и 1кг), пакета протеина (500г и 1кг) и бутылки (250мл, 500мл)
- 3D mock up пакета семян, протеина и стеклянной бутылки
Сроки:
- разработка концептуальных вариантов 5-7 дней
- доработка выбранного варианта 3-5 дней
Подробности в ТЗ в приложении. Прилагаю также развёртку пакета для печати, пример пакета для нанесения печати, пример стеклянной бутылки под наклейку, логотип.
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