8 лабораторных работ. До 05.06.2023 1 Практическое занятие №1. Введение в MPI. Простые примеры параллельных программ 2 Практическое занятие №2. Виртуальные топологии. Примеры, использующие разные топологии. 3 Практическое занятие №3. Введение в OpenMP. Простые примеры параллельных программ. 4 Практическое ...
- $45Контрольные, Задачи и Тесты1 исполнительЗавершен7 месяцев назад
- $35
[url=file:///C:/Users/Vladimir/AppData/Local/Temp/Rar$DIa14600.33602/%D0%9F%D0%97_%D0%9F%D0%9C%D0%98%D0%90.docx#_Toc36234395]1 Практическое занятие №1. Введение в MPI. Простые примеры параллельных программ [/url] [url=file:///C:/Users/Vladimir/AppData/Local/Temp/Rar$DIa14600.33602/%D0%9F%D0%97_%D0%9F%D0%9C%D0%98%D0%90.docx#_Toc36234396]2 Практическое занятие №2[i]. [/i]Виртуальные топологии. Примеры, использующие разные топологии. [/url] [url=file:///C:/Users/Vladimir/AppData/Local/Temp/Rar$DIa14600.33602/%D0%9F%D0%97_%D0%9F%D0%9C%D0%98%D0%90.docx#_Toc36234397]3 Практическое занятие №3. Введение в OpenMP. Простые примеры параллельных программ. [/url] [url=file:///C:/Users/Vladimir/AppData/Local/Temp/Rar$DIa14600.33602/%D0%9F%D0%97_%D0%9F%D0%9C%D0%98%D0%90.docx#_Toc36234398]4 Практическое занятие ...Контрольные, Задачи и Тестынет заявокЗакрыт7 месяцев назад
- $30
Необходимо создать или скачать небольшую БД и по ней выполнить 3-7 лабораторную работу в программе MS SQL server studioБазы данных1 исполнительЗавершенгод назад
Лабораторные работы по MS SQL Server studio. Создать либо скачать готовую бд и по ней выполнить заданияЛабораторные работы4 заявкиЗакрытгод назад