отлично! заказал выполнение лабораторных работы по MS SQL service, все было сделано в лучшем виде за один день, хотя договаривались изначально на 2 дня. Были непонятные моменты, но мы созвонились по дискорду, где Олег все объяснил и показал. Большое спасибо, буду обязательно обращаться еще!