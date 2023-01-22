somerage

Владимир somerage

 
24 годаРоссия/Москва
год на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$70
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Практические работы "ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ"

    $45

    8 лабораторных работ. До 05.06.2023 1 Практическое занятие №1. Введение в MPI. Простые примеры параллельных программ 2 Практическое занятие №2. Виртуальные топологии. Примеры, использующие разные топологии. 3 Практическое занятие №3. Введение в OpenMP. Простые примеры параллельных программ. 4 Практическое ...

    Контрольные, Задачи и Тесты1 исполнитель
    Завершен
    7 месяцев назад

  • Практические работы "ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ"

    $35

    [url=file:///C:/Users/Vladimir/AppData/Local/Temp/Rar$DIa14600.33602/%D0%9F%D0%97_%D0%9F%D0%9C%D0%98%D0%90.docx#_Toc36234395]1 Практическое занятие №1. Введение в MPI. Простые примеры параллельных программ [/url] [url=file:///C:/Users/Vladimir/AppData/Local/Temp/Rar$DIa14600.33602/%D0%9F%D0%97_%D0%9F%D0%9C%D0%98%D0%90.docx#_Toc36234396]2 Практическое занятие №2[i]. [/i]Виртуальные топологии. Примеры, использующие разные топологии. [/url] [url=file:///C:/Users/Vladimir/AppData/Local/Temp/Rar$DIa14600.33602/%D0%9F%D0%97_%D0%9F%D0%9C%D0%98%D0%90.docx#_Toc36234397]3 Практическое занятие №3. Введение в OpenMP. Простые примеры параллельных программ. [/url] [url=file:///C:/Users/Vladimir/AppData/Local/Temp/Rar$DIa14600.33602/%D0%9F%D0%97_%D0%9F%D0%9C%D0%98%D0%90.docx#_Toc36234398]4 Практическое занятие ...

    Контрольные, Задачи и Тестынет заявок
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • MS SQL лабораторные работы

    $30

    Необходимо создать или скачать небольшую БД и по ней выполнить 3-7 лабораторную работу в программе MS SQL server studio

    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    год назад
Отзывы фрилансеров
Goroholinsky
Артем 
20 летУкраина
7 месяцев в сервисе
Был
4 дня назад
$40
10 баллов
7 месяцев назад
Практические работы "ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ"
Приятно работать)
Приятно сотрудничать , очень быстро сделал все необходимое по адекватной цене!
Ответный отзыв
olig02
21 годРоссия
год в сервисе
Был
4 месяца назад
$30
10 баллов
год назад
MS SQL лабораторные работы
Приятно работать
отлично! заказал выполнение лабораторных работы по MS SQL service, все было сделано в лучшем виде за один день, хотя договаривались изначально на 2 дня. Были непонятные моменты, но мы созвонились по дискорду, где Олег все объяснил и показал. Большое спасибо, буду обязательно обращаться еще!
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