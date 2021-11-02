Дизайн стильных и ярких логотипов
Привет, меня зовут Милана) Я дизайнер, иллюстратор.
Мои навыки
Я уже несколько лет работаю в различных графических редакторах, в том числе в Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw. В основном занимаюсь созданием логотипов и иллюстраций. Окончила художественную школу, на данный момент учусь в университете.
Правки
Все правки бесплатны, количество не ограничено. Я хочу, чтобы вы были довольны результатом)
Стоимость
Окончательная стоимость заказа зависит от объема работы, сроков и вашего бюджета. Сейчас моя цель - получить опыт и составить хорошее портфолио, поэтому цены достаточно низкие.
Как со мной связаться
Пишите, пожалуйста, в лс на Weblancer!
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Портфолио
- Логотип для секонд-хенда "Швэдарнае надвор'е"30 просмотров
- Логотип для магазина стикеров "What is Bubu?"35 просмотров