Дизайн стильных и ярких логотипов

Привет, меня зовут Милана) Я дизайнер, иллюстратор.

Мои навыки

Я уже несколько лет работаю в различных графических редакторах, в том числе в Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw. В основном занимаюсь созданием логотипов и иллюстраций. Окончила художественную школу, на данный момент учусь в университете.

Правки

Все правки бесплатны, количество не ограничено. Я хочу, чтобы вы были довольны результатом)

Стоимость

Окончательная стоимость заказа зависит от объема работы, сроков и вашего бюджета. Сейчас моя цель - получить опыт и составить хорошее портфолио, поэтому цены достаточно низкие.

Как со мной связаться

Пишите, пожалуйста, в лс на Weblancer!