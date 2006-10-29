Требуется: 1. Проапдейтить Wordpress до последней стабильной версии. 2. Поправить верстку страницы комментариев (настроить плагин threaded comments – после установки нового шаблона комментарии перестали отображаться в виде тредов). 3. Исправить кодировку (двойная конвертация в UTF-8) Предложения по цене сбрасывайте ...
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- $30Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $2500
Организации требуется руководитель автомобильного информационного проекта (постоянная занятость в офисе). Основные задачи - развитие проекта, постановка задач команде разработчиков, продвижение проекта и сопутствующих проектов, разработка новых сервисов. Оплата - по результатам собеседования.Управление проектаминет заявокЗакрыт16 лет назад
- $500
На удаленную, но постоянную работу требуется html-верстальщик. Основная задача: доверстывать и переделывать уже имеющиеся стили и шаблоны (добавлять-удалять элементы и информационные блоки). Оплата постраничная, сдельная. Возможна оплата электронными деньгами.HTML-верстка64 заявкиЗакрыт17 лет назад