sorrell

Гость sorrell

 
NaN летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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  • Доработка блога на Wordpress

    $30

    Требуется: 1. Проапдейтить Wordpress до последней стабильной версии. 2. Поправить верстку страницы комментариев (настроить плагин threaded comments – после установки нового шаблона комментарии перестали отображаться в виде тредов). 3. Исправить кодировку (двойная конвертация в UTF-8) Предложения по цене сбрасывайте ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Руководитель автомобильного информ. проекта

    $2500

    Организации требуется руководитель автомобильного информационного проекта (постоянная занятость в офисе). Основные задачи - развитие проекта, постановка задач команде разработчиков, продвижение проекта и сопутствующих проектов, разработка новых сервисов. Оплата - по результатам собеседования.

    Управление проектаминет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Требуется html-верстальщик

    $500

    На удаленную, но постоянную работу требуется html-верстальщик. Основная задача: доверстывать и переделывать уже имеющиеся стили и шаблоны (добавлять-удалять элементы и информационные блоки). Оплата постраничная, сдельная. Возможна оплата электронными деньгами.

    HTML
    HTML-верстка64 заявки
    Закрыт
    17 лет назад