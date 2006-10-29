На удаленную, но постоянную работу требуется html-верстальщик. Основная задача: доверстывать и переделывать уже имеющиеся стили и шаблоны (добавлять-удалять элементы и информационные блоки). Оплата постраничная, сдельная. Возможна оплата электронными деньгами.