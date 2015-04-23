Володію наступними мовами програмування:

HTML (4/5)

CSS (2/3)

JavaScript

PHP (5)

SQL

Flash (ActionScript 2/3)

Розробляю сайти будь-якої складності, з використанням CMS (Drupal, Joomla, WordPress, Opencart), та без.

Виконую внутрішню оптимізацію сайті та прописую правильну "поведінку" для пошуковиків, просуваю сайти в соціальних мережах.

Володію наступними програмами:

Photoshop

Illustrator

3Ds Max & VRay

Corel Draw

ArchCad

Flash Professional

Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)

1. українська (рідна мова)

2. англійська (середній-розмовний рівень),

3. польська мови (розмовний рівень),

4. словацька мова (середній-розмовний рівень) ,

5. білоруська мова (розмовний рівень),

6. німецька мова (початковий рівень).

Моє портфоліо можна переглянути на сайті http://myresum.site40.net/