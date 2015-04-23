soshooo

Олександр Щербина soshooo

 
32 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Володію наступними мовами програмування:

  • HTML (4/5)
  • CSS (2/3)
  • JavaScript
  • PHP (5)
  • SQL
  • Flash (ActionScript 2/3)
Розробляю сайти будь-якої складності, з використанням CMS (Drupal, Joomla, WordPress, Opencart), та без.

Виконую внутрішню оптимізацію сайті та прописую правильну "поведінку" для пошуковиків, просуваю сайти в соціальних мережах.

Володію наступними програмами:

  • Photoshop
  • Illustrator
  • 3Ds Max & VRay
  • Corel Draw
  • ArchCad
  • Flash Professional
  • Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
Знаю наступні мови:

1. українська (рідна мова)

2. англійська (середній-розмовний рівень),

3. польська мови (розмовний рівень),

4. словацька мова (середній-розмовний рівень) ,

5. білоруська мова (розмовний рівень),

6. німецька мова (початковий рівень).

Моє портфоліо можна переглянути на сайті http://myresum.site40.net/

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