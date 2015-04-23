Володію наступними мовами програмування:
- HTML (4/5)
- CSS (2/3)
- JavaScript
- PHP (5)
- SQL
- Flash (ActionScript 2/3)
Виконую внутрішню оптимізацію сайті та прописую правильну "поведінку" для пошуковиків, просуваю сайти в соціальних мережах.
Володію наступними програмами:
- Photoshop
- Illustrator
- 3Ds Max & VRay
- Corel Draw
- ArchCad
- Flash Professional
- Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
1. українська (рідна мова)
2. англійська (середній-розмовний рівень),
3. польська мови (розмовний рівень),
4. словацька мова (середній-розмовний рівень) ,
5. білоруська мова (розмовний рівень),
6. німецька мова (початковий рівень).
Моє портфоліо можна переглянути на сайті http://myresum.site40.net/
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