sovenko

Совенко Сергей sovenko

 
43 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Макеты оформления школьных фотографий

    $1000

    Срочно! Приглашается дизайнер для создания шаблонов макетов оформления школьных фотографий для школ, колледжей и ВУЗ-ов. Формата А3 (305/203мм), 10 макетов. Подробности и детали в личной переписке! Сроки сжатые! PS: Фотосъемка, обработка фотографий и монтаж в шаблон работа ...

    Иллюстрации и Рисунки19 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Макеты выпускных фотокниг

    Приглашается дизайнер для создания шаблонов макетов выпускных фотокниг для школ и ВУЗ-ов. 2х полосный разворот формата А3 (420/305мм), в одной фотокниге 10 разворотов, плюс обложка. Подробности и детали в личной переписке! PS: Фотосъемка, обработка фотографий ...

    Верстка полиграфии12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн выпускных альбомов

    Приглашается дизайнер для создания макетов выпускных альбомов для школ и ВУЗ-ов, которые представляют из себя фотокнигу из 10и разворотов. 2х полосный разворот формата А3 (420/305мм), в одной фотокниге 10 разворотов, плюс обложка. Подробности и детали ...

    Обработка фотографий12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад