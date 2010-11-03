Приглашается дизайнер для создания макетов выпускных альбомов для школ и ВУЗ-ов, которые представляют из себя фотокнигу из 10и разворотов. 2х полосный разворот формата А3 (420/305мм), в одной фотокниге 10 разворотов, плюс обложка. Подробности и детали ...