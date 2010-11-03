Срочно нужно создать серию альбомов для выпускников старших классов, а так же выпускников колледжей и ВУЗ-ов.
- $2500Верстка полиграфии9 заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
Срочно! Приглашается дизайнер для создания шаблонов макетов оформления школьных фотографий для школ, колледжей и ВУЗ-ов. Формата А3 (305/203мм), 10 макетов. Подробности и детали в личной переписке! Сроки сжатые! PS: Фотосъемка, обработка фотографий и монтаж в шаблон работа ...Иллюстрации и Рисунки19 заявокЗакрыт13 лет назад
Приглашается дизайнер для создания шаблонов макетов выпускных фотокниг для школ и ВУЗ-ов. 2х полосный разворот формата А3 (420/305мм), в одной фотокниге 10 разворотов, плюс обложка. Подробности и детали в личной переписке! PS: Фотосъемка, обработка фотографий ...Верстка полиграфии12 заявокЗакрыт13 лет назад
Приглашается дизайнер для создания макетов выпускных альбомов для школ и ВУЗ-ов, которые представляют из себя фотокнигу из 10и разворотов. 2х полосный разворот формата А3 (420/305мм), в одной фотокниге 10 разворотов, плюс обложка. Подробности и детали ...Обработка фотографий12 заявокЗакрыт13 лет назад