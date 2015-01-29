$10
- Нужно спарсить товары с интернет магазина духов - И разместить на другом интрнет магазине цена: 600 р сроки: 1 день факт оплаты: как карточки товара будут размещены ...
Наполнение сайтов7 заявок
Закрыт
10 лет назад
- Нужно спарсить товары с интернет магазина духов - И разместить на другом интрнет магазине цена: 600 р сроки: 1 день факт оплаты: как карточки товара будут размещены ...
Добрый день! Работаем с http://bazilioo.ru/ (сайт на ShopCMS, на Tpl шаблонах) Требования к исполнителю: - опыт работы с Вебасистом (Шоп скрипт) или ShopCMS К Исполнителю ...