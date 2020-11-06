speakerson

нужен софт который будет открывать вайбер регистрировать аккаунт(покупать номер по API на смс сервисах), вступать в сообщество и приглашать людей в сообщество есть более подробное ТЗ
Прикладное ПОнет заявок
Закрыт
4 года назад
нужен софт который будет открывать вайбер регистрировать аккаунт(покупать номер по API на смс сервисах), вступать в сообщество и приглашать людей в сообщество есть более подробное ТЗ
суть дела нужно, по API купить номер телефона, зарегестрировать на него номер вайбер, вступить в сообщество, и пригласить контакты из списка если есть свои идеи как сделать проще и без лишних операций- хорошо, нужен сам ...