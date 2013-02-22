Создаю интернет-магазины, МЛМ системы, аукционы, каталоги , админ. панели

Я разрабатываю сайты любой сложности, на базе Frameworks: CodeIgniter , CakePHP, Yii, Zend: личные сайты, сайт-визитки, интернет магазины, МЛМ и другие не стандартные решения.

В разработку входит:

- дизайнерское решения;

- оптимизированная верстка и детально продуманная структура html кода и CSS файлов, чтобы любому без проблем было разобраться и продолжить работу;

- программирование на языке PHP с грамотной структурой кода.

- административная панель - без лишних разделов, только то что действительно необходимо для быстрого управления сайтом без особых навыков. Административная панель для каждого сайта уникальная.