Создаю интернет-магазины, МЛМ системы, аукционы, каталоги , админ. панели
Я разрабатываю сайты любой сложности, на базе Frameworks: CodeIgniter , CakePHP, Yii, Zend: личные сайты, сайт-визитки, интернет магазины, МЛМ и другие не стандартные решения.
В разработку входит:
- дизайнерское решения;
- оптимизированная верстка и детально продуманная структура html кода и CSS файлов, чтобы любому без проблем было разобраться и продолжить работу;
- программирование на языке PHP с грамотной структурой кода.
- административная панель - без лишних разделов, только то что действительно необходимо для быстрого управления сайтом без особых навыков. Административная панель для каждого сайта уникальная.
Портфолио
- I-mebel135 просмотров
- Reserves113 просмотров
- Ens105 просмотров
- Advertspring MLM система152 просмотра
- Speis - футбольная статистика117 просмотров
- Web студия Spidernet149 просмотров
- Личный сайт ортодонта Алексея Тарнавского264 просмотра
- Freedom for you147 просмотров
- "ДЕНТАЛ СИТИ" сеть стоматологических клиник!112 просмотров
Отзывы заказчиков
$1000
10 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$150
10 баллов
11 лет назад
Выполнил задачу быстро и качественно. Всегда на связи и предлагает варианты решения задач. В дальнейшем буду с ним сотрудничать. Также всем советую данного специалиста.
$300
10 баллов
11 лет назад
Профессионализм , полное соблюдение сроков сдачи проекта , грамотное понимание сути задачи и ее реализация - Основные вещи по которым можно охарактеризовать Виталия как специалиста в IT сфере. Заказывали создание сложного Интернет Магазина в B2 сфере продаж , на самописном движке с огромным количеством внеплановых доработок которые так же в свою очередь Виталий выполнил абсолютно бесплатно (при этом учитывая то , что бюджет который он запросил на реализацию проекта был существенно ниже других заявок от веблансеров на проект )... Так же помимо этого , Виталия согласился работать без предоплаты и каких либо гарантий , оказывая тем самым высокое и редко встречающиеся доверие к Заказчику... В общем основная оценка: За качество выполненной работы 10/10 За подход к заказу и заказчику как таковому 10/10 За безоговорочное соблюдение указанных сроков 10/10 Рекомендую Виталия как высококвалифицированного , профессионального и пунктуального исполнителя !!! Технические данные заказа: Было заказана разработка интернет магазина класса B2 ( сервис коллективных покупок) на Фреймворке,создание установка и доработка многочисленных плагинов ( дополнений ) к первоначальной модели проекта , помощь в работе с Дизайном сайта и с множеством других аспектов.
Ответный отзыв
Богдан четко и ясно поставил задачу и четко объяснял, что он хотел изменить и почему, всегда на связи и готов ответить на любые вопросы. Всегда приятно работать с людьми, которые понимают чего хотят, и как должно выглядеть и как должно работать. Благодарю за сотрудничество.
$25
10 баллов
11 лет назад
Виталий отлично справился с поставленной задачей, оперативно отреагировал на замечания и дополнения. Спасибо.
Ответный отзыв
Остался доволен сотрудничеством с Константином. Все в срок и как договаривались. Рекомендую!!!
Сайты «под ключ»
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