Образование высшее по специальности "Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем", год окончания ВУЗа 2005.

Общий трудовой стаж по специальности более 4 лет (с 2003 года).

Опыт и знания:

-отличное знание Borland Delphi

-знание ООП и принципов программирования

-знание теории реляционных БД (работал с MS SQL Server, BTrieve Pervasive, dBase, Paradox, Interbase)

-опыт разработки и написания CTI приложений для АТС (стандарт TAPI 2.0, 2.1, 2.2 и 3.0)

-опыт разработки и написания клиент-серверных

-опыт разработки и написания многопоточных приложений

-знание и опыт использования COM технологии

-знание и опыт использования WinApi

-опыт работы в команде и руководства группой разработчиков.

Английский язык на уровне свободного чтения технической документации.

Участие в проектах (наиболее крупных):

- Автоматизация бизнес-процессов производящего предприятия (отгрузка/возврат товара, движение товара, поступление оплаты, бухгалтерская отчетность). Самостоятельная разработка, Borland Delphi 6.0, MS SQL Server.

- Структурирование и хранение данных о клиентах банка, различная отчетность. Самостоятельная разработка, Borland Delphi 6.0, MS SQL Server.

- POS-терминал. Автоматизация мест работы кассира с возможностью подключения всего торгового оборудования. Работа в команде, Borland Delphi 7.0, BTrieve Pervasive.

- Доработка и сопровождение CRM систем. CTI приложения для работы с АТС, отправка и прием SMS-сообщений через GSM-модем. Работа в команде, самостоятельная разработка, Borland Delphi 7.0.

Более мелкие проекты не указаны.