Нужен набор иконок для ToolBar. Размер 20 X 20 X 24. Начиная от стандартных (Создать, Открыть, Сохранить, Выход и т.д.), кончая некоторыми специфическими (например, работа с БД, использование различных фильтров и др.). Полный набор требуемых иконок предоставлю ...
Образование высшее по специальности "Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем", год окончания ВУЗа 2005.
Общий трудовой стаж по специальности более 4 лет (с 2003 года).
Опыт и знания:
-отличное знание Borland Delphi
-знание ООП и принципов программирования
-знание теории реляционных БД (работал с MS SQL Server, BTrieve Pervasive, dBase, Paradox, Interbase)
-опыт разработки и написания CTI приложений для АТС (стандарт TAPI 2.0, 2.1, 2.2 и 3.0)
-опыт разработки и написания клиент-серверных
-опыт разработки и написания многопоточных приложений
-знание и опыт использования COM технологии
-знание и опыт использования WinApi
-опыт работы в команде и руководства группой разработчиков.
Английский язык на уровне свободного чтения технической документации.
Участие в проектах (наиболее крупных):
- Автоматизация бизнес-процессов производящего предприятия (отгрузка/возврат товара, движение товара, поступление оплаты, бухгалтерская отчетность). Самостоятельная разработка, Borland Delphi 6.0, MS SQL Server.
- Структурирование и хранение данных о клиентах банка, различная отчетность. Самостоятельная разработка, Borland Delphi 6.0, MS SQL Server.
- POS-терминал. Автоматизация мест работы кассира с возможностью подключения всего торгового оборудования. Работа в команде, Borland Delphi 7.0, BTrieve Pervasive.
- Доработка и сопровождение CRM систем. CTI приложения для работы с АТС, отправка и прием SMS-сообщений через GSM-модем. Работа в команде, самостоятельная разработка, Borland Delphi 7.0.
Более мелкие проекты не указаны.
- Иконки и Пиксель-арт17 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо сделать колоду карт (52 карты + 2 джокера разных цветов + 4-5 видов рубашки). Результат необходим в виде 256-цветного bmp-рисунка, на каждую карту отдельного. Нужны рисунки форматов 60 Х 45, 100 Х 75 и 160 Х ...Иконки и Пиксель-арт16 заявокЗакрыт16 лет назад