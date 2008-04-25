Суть идеи: Некоторые журналы, например, PC-WORLD делают обзоры различного оборудования, потом выбирают лучшее и у себя на сайте в обзоре пишут "лучший принтер 2008 года" и вешают картинку "выбор редакции PCWORLD. Потом ...
Иконки дл ToolBar
Нужен набор иконок для ToolBar. Размер 20 X 20 X 24.
Начиная от стандартных (Создать, Открыть, Сохранить, Выход и т.д.), кончая некоторыми специфическими (например, работа с БД, использование различных фильтров и др.).
Полный набор требуемых иконок предоставлю успешному кандидату.
Все иконки должны быть в одном стиле.
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