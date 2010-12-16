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Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
13 лет назад
Вся работа была проделана на высшем уровне. Помимо этого был приятно удивлен подходом Лилии к жизни и к работе. Ставлю наивысший балл и однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
Высокопорядочный и надежный человек, само общение с которым доставляет огромное удовольствие. Заботится и беспокоится о том, чтобы вы вовремя получили оплату за сделанную работу, больше вас самих.) Я поражена и восхищена! Удивительный человек и надежный работодатель! Рекомендую всем!
Копирайтинг
1 отзыв
от $1
от 1 дня
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нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга