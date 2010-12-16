ss-lily

Лилия ss-lily

 
40 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Solariss
Кирилл 
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$25
10 баллов
13 лет назад
Конкурс креативного контента (сайт об инновациях)
Вся работа была проделана на высшем уровне. Помимо этого был приятно удивлен подходом Лилии к жизни и к работе. Ставлю наивысший балл и однозначно рекомендую!
Высокопорядочный и надежный человек, само общение с которым доставляет огромное удовольствие. Заботится и беспокоится о том, чтобы вы вовремя получили оплату за сделанную работу, больше вас самих.) Я поражена и восхищена! Удивительный человек и надежный работодатель! Рекомендую всем!
Ответный отзыв
Копирайтинг
1 отзыв
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
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нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга