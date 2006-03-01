sss-s

Гость sss-s

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
18 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Разработка дизайна

    $100

    Проект предлагается к реализации специалистам по созданияю дизайна сайтов. Требования: грамотность в плане юзабилити и соотвествие основным целям: - информационных проект с каталогом товаров и системой заказов -тематика - кровельные материалы Основные разделы: главная каталог контакты о нас

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов25 заявок
    Закрыт
    18 лет назад