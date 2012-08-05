stanislav91

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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
11 лет назад
Сотрудничать было приятно. Быстро сделал программу строго по ТЗ.
Ответный отзыв
Чёткое задание, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
$100
10 баллов
11 лет назад
Станислав - очень порядочный и ответственный исполнитель! Рекомендую его всем! Главное сформулируйте задачу, а он со своей стороны реализует в короткие сроки и согласно тех. заданию.
Ответный отзыв
Хороший заказчик - чётко поставленная задача, своевременная оплата, лёгкость в общении, рекомендую.
$10
10 баллов
11 лет назад
Отличный программист знающий свое дело!
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Своевременная оплата.
$40
10 баллов
11 лет назад
Быстро, профессионально, рекомендую к сотрудничеству. Обязательно обращусь ещё!
Ответный отзыв
Чётко поставленная задача, своевременная оплата, никаких проблем. Приятно было сотрудничать.