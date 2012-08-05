stanislav91

Станислав stanislav91

 
32 годаБеларусь/Минск
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
comm
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
29 отзывов
$10
10 баллов
11 лет назад
Программа переименования файлов
Сотрудничать было приятно. Быстро сделал программу строго по ТЗ.
Чёткое задание, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
mrPuh
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 дней назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Написать программу для распознавания символов
Станислав - очень порядочный и ответственный исполнитель! Рекомендую его всем! Главное сформулируйте задачу, а он со своей стороны реализует в короткие сроки и согласно тех. заданию.
Хороший заказчик - чётко поставленная задача, своевременная оплата, лёгкость в общении, рекомендую.
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antonbergov
Антон 
49 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 отзывов
$10
10 баллов
11 лет назад
Мини программа на Delphi
Отличный программист знающий свое дело!
Хороший заказчик. Своевременная оплата.
Ответный отзыв
CynicRus
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$40
10 баллов
11 лет назад
Написание кликера [Delphi]
Быстро, профессионально, рекомендую к сотрудничеству. Обязательно обращусь ещё!
Чётко поставленная задача, своевременная оплата, никаких проблем. Приятно было сотрудничать.
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