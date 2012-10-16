Есть модуль для распаковки RAR-архивов (см. приложение к проекту), нужно оперативно доработать его, добавив доп.возможности: - возможность реалтайм-мониторинга процесса распаковки (сколько % распаковалось, какой файл распаковываем) - возможность указать, какие файлы из архива ...
Мини программа на Delphi
Сделать программу на Delphi 7 рисование фигур как в Paint: квадрат, прямоугольник, круг, треугольник, прямая, звезда, ромб, трапеция
10 WMZ
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