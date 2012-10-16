Мини программа на Delphi

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен5 заявок253 просмотра

Сделать программу на Delphi 7 рисование фигур как в Paint: квадрат, прямоугольник, круг, треугольник, прямая, звезда, ромб, трапеция

10 WMZ

Delphi
13 лет назад
antonbergov
Антон 
50 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 отзывов

Выбранный исполнитель

stanislav91
Станислав 
33 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Отличный программист знающий свое дело!
Хороший заказчик. Своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

stanislav91
Станислав 
33 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад

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