C#: переведенный Google Translate код вебстраницы

Вот пример ссылки http://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=en&u=http://mail.ru/&usg=ALkJrhj5hyjSW0THq41SYvbDhpjUWEIVmg , по которой гугл отдает перевод страницы (в примере используется mail.ru).

Нужно сделать функцию получения кода переведенной страницы. Функция должна поддерживать возможность использовать прокси. На вход функции подаются: URL страницы, языковая пара перевода (язык ) и прокся (HTTP, возможно с авторизацией) – на выходе переведенный код страницы. Сделать нужно БЕЗ использования объекта WebBrowser.

Обратите внимание, в ссылке есть динамический параметр usg=ALkJrhj5hyjSW0THq41SYvbDhpjUWEIVmg . Нужно это учитывать в виду того, что функция будет использоваться для большого количества запросов к переводчику.

Оплата 10$ по факту выполнения (демонстрацию работы функции можно провести по teamviewer).