Написать прогу для соцсетей

Задача простая.

Нужна прога под винду. Она будет работать с несколькими популярными соцсетями (вконтакте, одноклассники и пр.). Всего 5-6 штук. Задача - авторизоваться и пройтись по паре страниц.

Прошу принять во внимание! Никакого спама и ничего черного и серого!

Кто хочет взяться - пишите. Может кто-то уже работал с соцсетями.