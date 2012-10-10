Написать прогу для соцсетей

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт13 заявок293 просмотра

Задача простая.

Нужна прога под винду. Она будет работать с несколькими популярными соцсетями (вконтакте, одноклассники и пр.). Всего 5-6 штук. Задача - авторизоваться и пройтись по паре страниц.

Прошу принять во внимание! Никакого спама и ничего черного и серого!

Кто хочет взяться - пишите. Может кто-то уже работал с соцсетями.

13 лет назад
shnur
37 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
47 отзывов(-1)

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Нет заявок фрилансеров

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