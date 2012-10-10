Нужно настроить выгрузку 8.2 УТ Нужно дописать выгрузку, что бы выгружались дополнительные характеристики.
Написать прогу для соцсетей
Задача простая.
Нужна прога под винду. Она будет работать с несколькими популярными соцсетями (вконтакте, одноклассники и пр.). Всего 5-6 штук. Задача - авторизоваться и пройтись по паре страниц.
Прошу принять во внимание! Никакого спама и ничего черного и серого!
Кто хочет взяться - пишите. Может кто-то уже работал с соцсетями.
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