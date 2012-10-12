Программа для работы с букмекерскими конторами

Требуется написать программу, которая будет парсить линию(список спортивных событий) букмекерских контор, рассчитывать ставку и автоматически делать ставку. Более подробно в ЛС.

Планирую не просто написание программы, но и дальнейшее её развитие. Поэтому нужен ответственный программист, который будет писать небольшие дополнения, за большие деньги.

П.С. Знания в области ставок в букмекерских конторах не важны.