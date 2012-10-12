Переписать программу, написанную в Matlab, на C

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт7 заявок177 просмотров

Есть две программы написанные в Matlab, необходимо переписать их на С.

13 лет назад
s_almaz
Салих 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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