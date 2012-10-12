Сделать обложку

Задание очень простое. SDK есть. для среды разработки delphi 2009. Нужно Сделать скин-обложку для программы архиватора ( zippro). SDK доступно по ссылке http://www.zippro.ru/SDK.zip пример и подробное Т3 непосредственно с исполнителем, поверьте, у тех.. кто разбирается в делфи это задание отнимет ну максимум 15 минут.