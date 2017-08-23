stas900

Станислав Шведов stas900

 
41 годРоссия/Екатеринбург
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$54
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Нужно написать 6 писем

    Нужно написать 6 продающих писем от учебного центра своим потенциальным клиентам. Учебный центр реализует учебные программы Профессионального обучения и ДПО.

    Продающие тексты1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Html в pdf.

    Здравствуйте. Необходимо организовать возможность посетителям страницы сайта (сделанной на Геткурсе либо Тильде)  скачать эту интернет страницу в формате PDF.   То есть нужно чтобы у посетителя сайта была возможность его скачать.  P.S. Вариант Сtrl + P не подходит.

    HTMLTilda
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Доработать таблицу в Excel (2010), либо предложить свой вариант.

    Задача: Доработать таблицу, чтоб при выборе товара автоматически выставлялись цены. Цены существуют двух типов. Первый это фиксированная цена в рублях, второй в долларах (меняется в зависимости от курса). Предпочтение будет отдано кандидату который сможет выполнить задачу стандартными ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
Nebuchadnezzar
60 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$54
10 баллов
3 года назад
Нужно написать 6 писем
Все отлично!
Работа выполнена в качественно и в срок, рекомендую.
Ответный отзыв
PtahaUA
28 летУкраина
4 года в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов(-1)
$10
10 баллов
4 года назад
Html в pdf.
Очень приятно работать!
Рекомендую!
Ответный отзыв
Namingcool_del
Стас 
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
79 отзывов
$10
10 баллов
4 года назад
Необходимо придумать 10 названий для конференции
Рад был сотрудничеству. Рекомендую!
Работа выполнена в срок. Всё утраивает. Рекомендую!
Ответный отзыв
anton132
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$2
10 баллов
6 лет назад
Доработать таблицу в Excel (2010), либо предложить свой вариант.
Быстро, чётко! Можно доверять!
Заказ был выполнен
Ответный отзыв