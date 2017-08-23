Задача: Доработать таблицу, чтоб при выборе товара автоматически выставлялись цены. Цены существуют двух типов. Первый это фиксированная цена в рублях, второй в долларах (меняется в зависимости от курса). Предпочтение будет отдано кандидату который сможет выполнить задачу стандартными ...