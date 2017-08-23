Нужно написать 6 продающих писем от учебного центра своим потенциальным клиентам. Учебный центр реализует учебные программы Профессионального обучения и ДПО.
Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$54
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
—
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
- Продающие тексты1 исполнительЗавершен3 года назад
Здравствуйте. Необходимо организовать возможность посетителям страницы сайта (сделанной на Геткурсе либо Тильде) скачать эту интернет страницу в формате PDF. То есть нужно чтобы у посетителя сайта была возможность его скачать. P.S. Вариант Сtrl + P не подходит.HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужно организовать Вебинар на платформе Бизон 365. И помочь мне разобраться с этой платформой.Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт4 года назад
- $10Нейминг и Слоганы1 исполнительЗавершен4 года назад
Задача: Доработать таблицу, чтоб при выборе товара автоматически выставлялись цены. Цены существуют двух типов. Первый это фиксированная цена в рублях, второй в долларах (меняется в зависимости от курса). Предпочтение будет отдано кандидату который сможет выполнить задачу стандартными ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен6 лет назад
Отзывы фрилансеров
$54
10 баллов
3 года назад
Все отлично!
Ответный отзыв
Работа выполнена в качественно и в срок, рекомендую.
$10
10 баллов
4 года назад
Очень приятно работать!
Ответный отзыв
Рекомендую!
$10
10 баллов
4 года назад
Рад был сотрудничеству. Рекомендую!
Ответный отзыв
Работа выполнена в срок. Всё утраивает. Рекомендую!
$2
10 баллов
6 лет назад
Быстро, чётко! Можно доверять!
Ответный отзыв
Заказ был выполнен