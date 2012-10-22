$5
Ребята в джумле 1.5 поехал шаблон, правые модули сползли вниз. Для специалиста это минутная работа, нужны знания PHP. Отзыв с меня.
Системы управления (CMS)3 заявки
Закрыт
11 лет назад
Ребята в джумле 1.5 поехал шаблон, правые модули сползли вниз. Для специалиста это минутная работа, нужны знания PHP. Отзыв с меня.
Ребята нужен верстальщик для джумлы. В джумле 1.5 поехал шаблон,правые модули сползли вниз. Плюс ко всему статьи не реагируют когда их снимаешь с публикации. оплата договорная расматриваю любые предложения.