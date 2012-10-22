Невероятно, но факт в том, что Евгений действительно опытный программист,он решил ряд нескольких вопросов которые не которым были просто не под силу. У меня при наполнении контекстом сайт буквально поплыл,всё деформировалась,модули с ехали вниз,сайт не подчинялся,уже отчаялся и начал кидался из крайности в крайность,хотел всё сносить и начинать по новому с другим шаблоном. Но теперь благодаря Евгению всё встало на свои места. Чувствуется грамотный подход к работе. Могу сказать с уверенностью, что теперь я знаю специалиста которому буду обращаться.