stasumba

Станислав Бобриков stasumba

 
44 годаУзбекистан/Ташкент
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Web-technolog
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$35
10 баллов
10 лет назад
Редактирование шаблона джумла 1.5
Работалось легко. Рекомендую.
Невероятно, но факт в том, что Евгений действительно опытный программист,он решил ряд нескольких вопросов которые не которым были просто не под силу. У меня при наполнении контекстом сайт буквально поплыл,всё деформировалась,модули с ехали вниз,сайт не подчинялся,уже отчаялся и начал кидался из крайности в крайность,хотел всё сносить и начинать по новому с другим шаблоном. Но теперь благодаря Евгению всё встало на свои места. Чувствуется грамотный подход к работе. Могу сказать с уверенностью, что теперь я знаю специалиста которому буду обращаться.
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