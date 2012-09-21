Добрый день! Туристический сайт Требуется наполнение сайта Копировать с другого сайта добавлять на сайт через админку с ценой, Фото, тех характеристика, описание
Наполнение сайтов23 заявки
Закрыт
6 лет назад
Добрый день! Туристический сайт Требуется наполнение сайта Копировать с другого сайта добавлять на сайт через админку с ценой, Фото, тех характеристика, описание
Для joomla 1.5 нужен компонент каталога гостиниц с возможностью сортировки по городам, звездности и др. Так-же модуль для данного компонента с сортировкой по параметрам (Город, звёздность и др.). В описании каждой из гостиниц необходимо чтобы ...