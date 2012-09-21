stasx2

Стас Папов stasx2

 
41 годРоссия/Артемовск
11 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Joomla компонент

    $50

    Для joomla 1.5 нужен компонент каталога гостиниц с возможностью сортировки по городам, звездности и др. Так-же модуль для данного компонента с сортировкой по параметрам (Город, звёздность и др.). В описании каждой из гостиниц необходимо чтобы ...

    Joomla
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад