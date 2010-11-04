steelapple

Сергеевич steelapple

 
34 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
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  • Календарь

    $100

    Необходимо нарисовать корпоративный настенный квартальный календарь. Можно сделать с абстрактной графикой. Наличие в портфолио работ по теме приветствуется. Необходимо "вчера".

    Верстка полиграфии29 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Cистема мониторинга и управления (C, Qt)

    Разыскивается программист для долгосрочного, для выполнения текущий и последующих задач. От человека требуется: - большое портфолио (программы на C, Qt, PyQt и др. языках для работы с "железками") ...

    Linux
    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад