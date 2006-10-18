stempit

Григорий stempit

 
34 годаРоссия/Киров
18 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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  • Фавикон для сайта в пяти размерах

    Здравствуйте! В приложении к проекту скриншот нашего сайта. Необходимо в соответствии со стилем и цветом сделать фавиконку в следующих размерах: 16x16 - прозрачный (но не полупрозрачный!) фон, желательно с фиксированной палитрой 57x57 72x72 114x114 144x144 Оплата через webmoney. В ответах на проект ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Натянуть сайт на Wordpress

    Есть готовая верстка, необходимо "натянуть" её на Wordpress последней актуальной версии. Скриншоты в аттаче. В ближайшее время в саму верстку внесут кое-какие правки, сегодня вечером она будет полностью готова для передачи исполнителю. Оплата по webmoney. От вас ...

    WordPressСайт на WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Программист PDA&PocketPC

    Ищу заинтересованного человека для совместной разработки freeware и shareware приложений для PDA и Покетов. Желательно студент, опыт работы не обязателен. График свободный. Отвечу на любые вопросы. Стучите в icq: 272204304

    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
Natali_Mis
51 годУкраина
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Фавикон для сайта в пяти размерах
Хороший заказчик! Четкая задача! Порядочный! Мои наилучшие рекомендации!
Наталия делала набор favicon разных размеров для сайта. Было представлено несколько вариантов, выбрали подходящие, попросили внести некоторые изменения. Приняли - сделали - оплатили. Всё быстро и качественно. Рекомендую.
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