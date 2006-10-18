Здравствуйте! В приложении к проекту скриншот нашего сайта. Необходимо в соответствии со стилем и цветом сделать фавиконку в следующих размерах: 16x16 - прозрачный (но не полупрозрачный!) фон, желательно с фиксированной палитрой 57x57 72x72 114x114 144x144 Оплата через webmoney. В ответах на проект ...
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- Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен11 лет назад
Есть готовая верстка, необходимо "натянуть" её на Wordpress последней актуальной версии. Скриншоты в аттаче. В ближайшее время в саму верстку внесут кое-какие правки, сегодня вечером она будет полностью готова для передачи исполнителю. Оплата по webmoney. От вас ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Ищу заинтересованного человека для совместной разработки freeware и shareware приложений для PDA и Покетов. Желательно студент, опыт работы не обязателен. График свободный. Отвечу на любые вопросы. Стучите в icq: 272204304Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт17 лет назад
Отзывы фрилансеров
$15
10 баллов
11 лет назад
Хороший заказчик! Четкая задача! Порядочный! Мои наилучшие рекомендации!
Ответный отзыв
Наталия делала набор favicon разных размеров для сайта. Было представлено несколько вариантов, выбрали подходящие, попросили внести некоторые изменения. Приняли - сделали - оплатили. Всё быстро и качественно. Рекомендую.