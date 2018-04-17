Профессиональная верстка сайтов HTML5, CSS3, jQuery
- Не требую предоплаты ( если у Вас > 5 отзывов )
- Делаю правки, если таковые находятся
- Вы переводите 100% оплату
- Отправляю архив
- веб программирование / скрипты
- верстка сайтов любой сложности (от лендингов до интернет-магазинов и порталов)
- натяжка верстки на CMS (wordpress).
- создание сайтов с нуля под ключ
- HTML/CSS
- jQuery + Ajax
- LESS + gulp
- BEM/CMACSS
- SVG
- Bootstrap
- CSS/jQuery animation
- верстка страницы от 35$
- верстка и натяжка на wordpress от 300$
- создание сайта под ключ от 600$
- решение различных задач от 30$
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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
7 лет назад
WordPress
Просто спас, за день сделал тему на WordPress
Ответный отзыв
Все прошло конструктивно, мои рекомендации!