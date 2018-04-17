steps1997

Степан Тимецький steps1997

 
28 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Профессиональная верстка сайтов HTML5, CSS3, jQuery
  • Не требую предоплаты ( если у Вас > 5 отзывов )
  • Делаю правки, если таковые находятся
  • Вы переводите 100% оплату
  • Отправляю архив
Чем занимаюсь

  • веб программирование / скрипты
  • верстка сайтов любой сложности (от лендингов до интернет-магазинов и порталов)
  • натяжка верстки на CMS (wordpress).
  • создание сайтов с нуля под ключ
Skills
  • HTML/CSS
  • jQuery + Ajax
  • LESS + gulp
  • BEM/CMACSS
  • SVG
  • Bootstrap
  • CSS/jQuery animation
Стоимость

    • верстка страницы от 35$
    • верстка и натяжка на wordpress от 300$
    • создание сайта под ключ от 600$
    • решение различных задач от 30$
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    средняя оценка
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    процент рекомендаций
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    рейтинг фрилансера
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    0 из 5

    Отзывы заказчиков

    Valo27
    26 лет
    7 лет в сервисе
    Был
    7 лет назад
    $15
    10 баллов
    7 лет назад
    Срочно сверстать страницу на WP
    WordPress
    Просто спас, за день сделал тему на WordPress
    Все прошло конструктивно, мои рекомендации!
    Ответный отзыв