Креативный Веб-Дизайн / Дизайн а так же капелька PHP)Профессиональная верстка сайтов с авторским стилем
Рисую классные макеты PSD, а так же верстаю их, могу сделать дизайн для всего что захотите, потому что люблю делать что то новое и эксперементировать !
Skype: Devill_valens
E-mail: [email protected]
Знания, умения, навыки:
- Нестандартный подход
- HTML5, CSS3, PHP.
- Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- Responsive.
- Bootstrap 3.
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Соблюдение стандартов W3C.
- SEO-верстка.
- Адаптация / внедрение плагинов.
- Использование спрайтов.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
- Реализация pixel perfect.
- Комментарии.
- Дизайн сайтов в PSD.
- Дизайн баннеров.
- Дизайн групп в социальных сетях.
Работаю каждый день.
Online ВК - https://vk.com/v_a_l_e_n_s с 10:00 MSK
О работе:
Работаю по предоплате 50%. Делаю свою работу качественно и в срок - это непоколебимый принцип, важнее которого не могут быть даже деньги.
Главный принцип о себе:
Соблюдаю сроки, иначе не берусь за проект. Если взялся - будьте уверены - сделаю в срок, а в большинстве случаев даже раньше. Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи. Люблю проявлять творчество в своих проектах.
Гарантирую:
- Творческий подход.
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
- Разумные цены.
- Постоянный online.
- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
- Ответ на письма, написанные на почту - 100%.
- Яндекс Деньги.
- Киви
- ВТБ
Skype: Devill_valens
E-mail: [email protected]