Креативный Веб-Дизайн / Дизайн а так же капелька PHP)

Креативный Веб-Дизайн / Дизайн а так же капелька PHP)Профессиональная верстка сайтов с авторским стилем

Рисую классные макеты PSD, а так же верстаю их, могу сделать дизайн для всего что захотите, потому что люблю делать что то новое и эксперементировать !

Skype: Devill_valens

E-mail: [email protected]

VK>https://vk.com/v_a_l_e_n_s

Знания, умения, навыки:

Нестандартный подход

HTML5, CSS3, PHP.

Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).

Блочная фиксированная / резиновая верстка.

Адаптивная верстка.

Responsive.

Bootstrap 3.

Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.

Аккуратный, логичный, продуманный код.

Соблюдение стандартов W3C.

SEO-верстка.

Адаптация / внедрение плагинов.

Использование спрайтов.

Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).

Реализация pixel perfect.

Комментарии.

Дизайн сайтов в PSD.

Дизайн баннеров.

Дизайн групп в социальных сетях.

Время работы:

Работаю каждый день.

Online ВК - https://vk.com/v_a_l_e_n_s с 10:00 MSK

О работе:

Работаю по предоплате 50%. Делаю свою работу качественно и в срок - это непоколебимый принцип, важнее которого не могут быть даже деньги.

Главный принцип о себе:

Соблюдаю сроки, иначе не берусь за проект. Если взялся - будьте уверены - сделаю в срок, а в большинстве случаев даже раньше. Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи. Люблю проявлять творчество в своих проектах.

Гарантирую:

Творческий подход.

Соблюдение сроков.

Качественную работу.

Разумные цены.

Постоянный online.

Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.

Ответ на письма, написанные на почту - 100%.

Яндекс Деньги.

Киви

ВТБ

Оплата осуществляется одним из удобных способов:Ура, вы все таки дочитали до этого момента, можете написать мне, я вас не подведу)

Skype: Devill_valens

E-mail: [email protected]

VK>https://vk.com/v_a_l_e_n_s