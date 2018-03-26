Valo27

Виталий Valo27

 
26 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Креативный Веб-Дизайн / Дизайн а так же капелька PHP)

Креативный Веб-Дизайн / Дизайн а так же капелька PHP)Профессиональная верстка сайтов с авторским стилем 

Рисую классные макеты PSD, а так же верстаю их, могу сделать дизайн для всего что захотите, потому что люблю делать что то новое и эксперементировать !

Skype: Devill_valens

E-mail: [email protected]

VK>https://vk.com/v_a_l_e_n_s

Знания, умения, навыки:

  • Нестандартный подход
  • HTML5, CSS3, PHP.
  • Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • Responsive.
  • Bootstrap 3.
  • Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Соблюдение стандартов W3C.
  • SEO-верстка.
  • Адаптация / внедрение плагинов.
  • Использование спрайтов.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
  • Реализация pixel perfect.
  • Комментарии.
  • Дизайн сайтов в PSD.
  • Дизайн баннеров.
  • Дизайн групп в социальных сетях.
Время работы:

Работаю каждый день.

Online ВК - https://vk.com/v_a_l_e_n_s с 10:00 MSK

О работе:

Работаю по предоплате 50%. Делаю свою работу качественно и в срок - это непоколебимый принцип, важнее которого не могут быть даже деньги.

Главный принцип о себе:

Соблюдаю сроки, иначе не берусь за проект. Если взялся - будьте уверены - сделаю в срок, а в большинстве случаев даже раньше. Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи. Люблю проявлять творчество в своих проектах.

Гарантирую:

  • Творческий подход.
  • Соблюдение сроков.
  • Качественную работу.
  • Разумные цены.
  • Постоянный online.
  • Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
  • Ответ на письма, написанные на почту - 100%.
Оплата осуществляется одним из удобных способов:
  • Яндекс Деньги.
  • Киви
  • ВТБ
Ура, вы все таки дочитали до этого момента, можете написать мне, я вас не подведу) 

Skype: Devill_valens

E-mail: [email protected]

VK>https://vk.com/v_a_l_e_n_s

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0 из 5

Отзывы заказчиков

20180326
40 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
2 отзыва(-1)
$25
2 балла
7 лет назад
Верска OPENCART
Opencart
с заданием не справился, от работы отказался с формулировкой /Я сейчас не в состоянии что то делать, я еле передвигаюсь, уберите пожалуйста заявку, в ближайшее время я работать никак не могу/ http://prntscr.com/iyf51j доставил кучу неудобст и даже не извинился, детский сад, ответственности ноль, не рекомендую!
1) Был предоставлен код в котором были ошибки и поэтому некоторые страницы были не доступны так как PHP писал ошибку в некоторых файлах, за это заказчик вспоминать не хочет. 2) Я попал в больницу , заказчику это написал еще за пол дня до этого в 15.00 Он ответил только к вечеру, т.к у меня сейчас плохое состояние не смог бы выполнить заказ. 3) Обвинил в порче кода, хотя код на сайте был модифицирован и когда я за него взялся за 5 часов разбора того что они направили исправил только 2 позиции которые мне нужны в остальных код настолько испорчен что не работает.... Если вы хотите что бы вам исправили PHP код в котором накосячили не нужно обращаться к верстальщику и писать ему негативный отзыв, тем более я сказал что я заболел и сейчас не работаю.
Ответный отзыв
oantokhin
Олег 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Копирование лендинга на Contao Open Source CMS (Кубиметр)
Задача выполнена быстро. Претнезий нет. Рекомендую.
Хорошо поставлены задачи и требования к работе, во время работы были поправки которые заказчик хорошо объяснил
Ответный отзыв
oantokhin
Олег 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Изменить хедер Опенкарт (Колл78)
Opencart
Работа выполнена качественно. Рекомендую.
Очень понравилось работать с этим человеком, надеюсь на дальнейшее сотрудничество)
Ответный отзыв
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