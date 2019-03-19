stolberi

Маргарита Горохова stolberi

 
28 летРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
СтолБери

СтолБери 22 года назад, в 1996 году, мы выбрали свою специализацию в мире мебели — столы и стулья. Чтобы стать лучшими, мы

придумали яркое название, создали собственную систему производства,

развили свою федеральную розничную сеть магазинов, организовали

фирменную службу сервиса и доставки, открыли склады в регионах. Мы

оттачивали до совершенства каждый шаг, который проходит стул или стол -

от лесозаготовки до кухни или гостиной наших покупателей. И сегодня

«СтолБери» - это свыше 180 магазинов, работающих по всей России, сотни

тысяч семей, довольных покупкой, совершенной у нас.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сделать 3Д-проект 3-х магазинов.

    Нужен рендер простого уровня, предоставим всю нужную информацию, чертежи и фирменные цвета. Это не создание интерьера, а простой макет для понимания, что, как и где располагать. Обязательные требования: - Отвечать в течении дня, т.к. возможно будут вноситься правки. - ...

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад
Отзывы фрилансеров
Alex_March
Александр 
48 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
5 лет назад
Сделать 3Д-проект 3-х магазинов.
Спасибо за заказ. Обращайтесь
Часть работ уже выполнил. Александр делает все быстро, у нас все согласовывается долго, поэтому процесс получился длительный. Задание понимает четко рады работать вместе.
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