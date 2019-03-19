СтолБери

СтолБери 22 года назад, в 1996 году, мы выбрали свою специализацию в мире мебели — столы и стулья. Чтобы стать лучшими, мы

придумали яркое название, создали собственную систему производства,

развили свою федеральную розничную сеть магазинов, организовали

фирменную службу сервиса и доставки, открыли склады в регионах. Мы

оттачивали до совершенства каждый шаг, который проходит стул или стол -

от лесозаготовки до кухни или гостиной наших покупателей. И сегодня

«СтолБери» - это свыше 180 магазинов, работающих по всей России, сотни

тысяч семей, довольных покупкой, совершенной у нас.