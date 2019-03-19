Нужен рендер простого уровня, предоставим всю нужную информацию, чертежи и фирменные цвета. Это не создание интерьера, а простой макет для понимания, что, как и где располагать. Обязательные требования: - Отвечать в течении дня, т.к. возможно будут вноситься правки. - ...
СтолБери
СтолБери 22 года назад, в 1996 году, мы выбрали свою специализацию в мире мебели — столы и стулья. Чтобы стать лучшими, мы
придумали яркое название, создали собственную систему производства,
развили свою федеральную розничную сеть магазинов, организовали
фирменную службу сервиса и доставки, открыли склады в регионах. Мы
оттачивали до совершенства каждый шаг, который проходит стул или стол -
от лесозаготовки до кухни или гостиной наших покупателей. И сегодня
«СтолБери» - это свыше 180 магазинов, работающих по всей России, сотни
тысяч семей, довольных покупкой, совершенной у нас.
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$40
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- 3D-графика1 исполнительЗавершен5 лет назад
Отзывы фрилансеров
$40
10 баллов
5 лет назад
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Ответный отзыв
Часть работ уже выполнил. Александр делает все быстро, у нас все согласовывается долго, поэтому процесс получился длительный. Задание понимает четко рады работать вместе.