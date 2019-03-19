Сделать 3Д-проект 3-х магазинов.

Нужен рендер простого уровня, предоставим всю нужную информацию, чертежи и фирменные цвета.

Это не создание интерьера, а простой макет для понимания, что, как и где располагать.

Обязательные требования:

- Отвечать в течении дня, т.к. возможно будут вноситься правки.

- базовое знание 3д программ (нам не важен софт в котором вы это делаете, главное быстрый и качественный результат)

- Понимание особенностей помещения, умение работать с чертежами