Сделать 3Д-проект 3-х магазинов.

Есть 3D-модель бассейна (исходник), пример в приложении. Пример создан с помощью 3D-модели и наложена картинки через Photoshop (psd исходник имеется). В рамках задаёт необходимо внося изменение в предоставленные исходники менять внешний цвет бассейна и форма переднего ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен рендер простого уровня, предоставим всю нужную информацию, чертежи и фирменные цвета.
Это не создание интерьера, а простой макет для понимания, что, как и где располагать.
Обязательные требования:
- Отвечать в течении дня, т.к. возможно будут вноситься правки.
- базовое знание 3д программ (нам не важен софт в котором вы это делаете, главное быстрый и качественный результат)
- Понимание особенностей помещения, умение работать с чертежами
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