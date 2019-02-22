3d визуализация портфолио

Добрый день!

Необходимо изготовление высококачественных рендеров для оформления портфолио.

Тема - алкогольные продукты (водка, вино, виски)

В проектах важна точная имитация стекла и наполняющей ее жидкости в зависимости от категории напитка, а также укупорка бутылки и реалистичность этикетки (пробка, колпак)

Также необходимо учесть нюансы этикетки (конгрев, выборочный лак, тиснение золотом) и ее материал (бумага, пленка)

В каждом проекте от 1 до 3 уникальных вкусов. Интересует стоимость каждого проекта, количество проектов для разработки около 20.