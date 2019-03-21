Изменить 3D-модели

Есть 3D-модель бассейна (исходник), пример в приложении. Пример создан с помощью 3D-модели и наложена картинки через Photoshop (psd исходник имеется).

В рамках задаёт необходимо внося изменение в предоставленные исходники менять внешний цвет бассейна и форма переднего стекла. Меняя цвет и форму стекла надо создавать рендер, как на примере. Необходимо создать большое количество таких вариаций.

Выбекм исполнителя с наименьшей ценой за 1 рендер. Объём более 100 рендеров.