Изменить 3D-модели

Необходимо разработать на Unity 3D, либо на любой другой платформе AR выставку объектов, техники (объекты есть) по координатам в ряд, чтобы можно было походить вокруг нее и посмотреть. Тест делаем примерно такой - размещаете любую бесплатную ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть 3D-модель бассейна (исходник), пример в приложении. Пример создан с помощью 3D-модели и наложена картинки через Photoshop (psd исходник имеется).
В рамках задаёт необходимо внося изменение в предоставленные исходники менять внешний цвет бассейна и форма переднего стекла. Меняя цвет и форму стекла надо создавать рендер, как на примере. Необходимо создать большое количество таких вариаций.
Выбекм исполнителя с наименьшей ценой за 1 рендер. Объём более 100 рендеров.
- Похожие заказы
- 3D-графика3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно создать 3D low poly модели для игры, разные декоративные объекты (столы, стулья, скатерти,тарелки и тп) для игры. Всего объектов будет 50 Нужно сделать максимально низкополигональный объект при наилучшем возможном качестве. Текстуры должны быть запеченными. Примеры объектов : [url=http://download.alesko.eu/divers/decor.zip]http://download.alesko.eu/divers/decor.zip[/url] Сколько ...3D-графика11 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте, необходимо сделать дизайн в 3Д . Необходимо создать несколько макетов для медали с изображением Медного Всадника и разведенных мостов (Санкт-Петербург) диаметр 25мм. Примеры в готовом виде, только немного изменены. Так же прилагаю макет уже готового ...3D-графика1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $300
Разработать дизайн геймерских наушников.Для последующего производства. Наушники дорогие (250$), для геймеров США.Проект интересный и реальный. Срок: 10 днейСтоимость 2000 грн за концепт готовый для презентацииЭтапы работы:[list=1][*]Скетчи[*]Доработка[*]Финальный рендер[/list]Отдельным проектом будет допил лучшего концепта после фокус групп. Полное ТЗ ...3D-графика14 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать точные 3D модели, из изображений, а именно обувь. Укажите цену за 1 модель, с учетом что нужно будет сделать более 2000 моделей.3D-графика21 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $1000
Мы делаем игру в которой нужно отобразить апгрейд разных обьектов от 1 до 10 уровня. Например: шахта 1 уровня шахта 2 уровня шахта 3 уровня итд ищем моделеров, которые могли бы нам из уже существующих ассетов (камни, трава, шахты, кристаллы итд), ...3D-графика9 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо смоделировать и визуализировать пленку для автомобиля (седан, хетч, паркетник, минивен, детская коляска,), так же нужно будет натянуть эту пленку на все что перечислено выше. Автомобили будут в 3D, так же как и детская коляска.Нужно ...3D-графика6 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте! Мы делаем двухмерную пошаговую игру в Unity и ищем аниматора. Главные герои — желеобразные существа, которые скачут, липнут к стенам и потолку, дерутся холодным оружием, которое они держат во рту. [url=https://gfycat.com/ru/ultimateunsightlyfeline]https://gfycat.com/ru/ultimateunsightlyfeline[/url] — приблизительно вот так. Мне же нужно: 1. Псевдо-3D. ...3D-графика4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Монтаж видео для детей с анимацией на фоне хромакея3D-графика7 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужна модель домика для чпу резки. Материал толщина 8 мм. Высота 105 см Длина 75 см Ширина 40 см Высота между этажами 33 см Состав: 3D Сборка+деталировка, cdr, dxf файлы, схема сборки. Фото примера скину в личку.3D-графика1 исполнительЗавершен5 лет назад