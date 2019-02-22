AR - разработка выставки объектов

Необходимо разработать на Unity 3D, либо на любой другой платформе AR выставку объектов, техники (объекты есть) по координатам в ряд, чтобы можно было походить вокруг нее и посмотреть.

Тест делаем примерно такой - размещаете любую бесплатную модельку по указанным координатам, мы проверяем, и делаем предоплату.