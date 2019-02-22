AR - разработка выставки объектов

Здравствуйте, необходимо сделать дизайн в 3Д . Необходимо создать несколько макетов для медали с изображением Медного Всадника и разведенных мостов (Санкт-Петербург) диаметр 25мм. Примеры в готовом виде, только немного изменены. Так же прилагаю макет уже готового ...
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Необходимо разработать на Unity 3D, либо на любой другой платформе AR выставку объектов, техники (объекты есть) по координатам в ряд, чтобы можно было походить вокруг нее и посмотреть.
Тест делаем примерно такой - размещаете любую бесплатную модельку по указанным координатам, мы проверяем, и делаем предоплату.
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