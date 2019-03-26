Создание простого рендера (две плоскости)

Необходимо создать большое количество рендеров простой формы.

Форма представляет две плоскости: одна плоскость это круг лежащий на полу, вторая плоскость это выпуклый прямоугольник.

Данная форма представляет собой дно (круг) и стенку (прямоугольник) бассейна.

Необходимо большое количество рендеров разных вариаций (паттернов) на двух плоскостях.

Паттерны найдём вместе с исполнителем, так как они должны быть высокого качества, чтобы не только создать рендер для сайта, но и напечатать в последствии в крупном формате.

Выберем исполнителя с наименьшей ценой. Рендеров необходимо более 30 штук.