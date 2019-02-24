Моделирование емкостей

Доброго вечера. Для проекта нужен 3д моделлер, работающий в !!! cinema 4d !!!. Обязательным критерием при выборе кандидата является наличие портфолио. Желательно но не обязательно знание любого софта для базовых манипуляций с uv, c4d bodypaint тоже подойдет. Всего нужно замоделить около 25 емкостей. Часть из них имеет простые формы как на первом фото, часть с крышками разной формы (в некоторых моделях нужно чтобы они отделялись от основного сосуда), и около 3-4 моделей имеют более сложную форму, показано на 2м изображении. Оставляйте свои предложения только если есть опыт и можете без колебаний выполнить проект, не тратьте зря свое и мое время.

В предложении указывайте ориентировочную цену за 25 моделей или за каждую модель отдельно и время, которое вам нужно на выполнение. Возможно для этого проекта потребуется привлечь 2 фрилансера. Исполнители будут выбраны до 12:00 утра МСК 25 февраля. Начать нужно завтра. В любом случае, если выполнение проекта пройдет на высоком уровне – фрилансер может рассчитывать на долговременное сотрудничество.