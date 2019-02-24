Сделать 3D проекцию(для YouTube)

Есть 3D-модель бассейна (исходник), пример в приложении. Пример создан с помощью 3D-модели и наложена картинки через Photoshop (psd исходник имеется). В рамках задаёт необходимо внося изменение в предоставленные исходники менять внешний цвет бассейна и форма переднего ...
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Сделать 3D проекцию банки пепси которая постепенно открывается
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