stoned39rus

Вячеслав Шистеров stoned39rus

 
28 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Разработка сайтов, верстка

Разработка сайтов, верстка, правка готовых сайтов, парсинг.

Работа с CMS: Wordpress, MODx, OpenCart (1.5/2.x).

WordPressOpenCartMODXПравки на сайт
Отзывы заказчиков
fox-agency
Екатерина 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$31
2 балла
7 лет назад
Доработка сайта: Вордпресс
Всегда знала, что работать с людьми без отзывов как минимум ненадежно. Вячеслав проявил себя как безответственный и некомпетентный специалист. Взял проект. Назначил сроки сдачи. Общались на ресурсе и через почту. К назначенному сроку сказал, что еще работает. Потом пропал. Вышел на связь через время с ответом "свет рубануло, соседний дом горел, не все пункты успел доделывать, только включили, сейчас буду доделывать.". И все - больше на связь не вышел. Хотя потом появлялся на ресурсе и видел мои сообщения - но никак не отреагировал на них, ни в почте, ни тут. Плохо то, что не только не выполнил задание и сорвал сроки - но и то, что навредил сайту. Сделал то, что не нужно было делать. Наставил ненужных плагинов.... не советую. Вячеслав, неужели так сложно просто сказать - я не смог, извините?
Nik9191
Никита 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$12
10 баллов
7 лет назад
Внести правки на сайт на ModX Revo
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