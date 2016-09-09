stoned39rus

Всегда знала, что работать с людьми без отзывов как минимум ненадежно. Вячеслав проявил себя как безответственный и некомпетентный специалист. Взял проект. Назначил сроки сдачи. Общались на ресурсе и через почту. К назначенному сроку сказал, что еще работает. Потом пропал. Вышел на связь через время с ответом "свет рубануло, соседний дом горел, не все пункты успел доделывать, только включили, сейчас буду доделывать.". И все - больше на связь не вышел. Хотя потом появлялся на ресурсе и видел мои сообщения - но никак не отреагировал на них, ни в почте, ни тут. Плохо то, что не только не выполнил задание и сорвал сроки - но и то, что навредил сайту. Сделал то, что не нужно было делать. Наставил ненужных плагинов.... не советую. Вячеслав, неужели так сложно просто сказать - я не смог, извините?