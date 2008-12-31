$50
Нужен верстальщик. Есть макет, нужен шаблон для DLE 7.3
HTML-верстка17 заявок
Закрыт
15 лет назад
Нужен верстальщик. Есть макет, нужен шаблон для DLE 7.3
Требуется дизайнер. Web-дизайнер (с вытекающими) В штат не возьму, так как сразу на жопу сядет и работать перестанет (проходили и не раз) Возьму по договору. На работу можно вообще не ходить, согласен и на дистанционку, главное результат и ...
Нужен шаблон новостного портала для DLE по принципу http://www.symbiotic.ru/sites/avesta_b.png Но более похоже на газету Нужно сделать что-то аналогичное но резинкой на весь экран с минималкой 1000 пикселей. + элементы в стиле помощника MS офиса.