strenioff

Олег Стренёв strenioff

 
43 годаРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайнер на постоянку

    $1000

    Требуется дизайнер. Web-дизайнер (с вытекающими) В штат не возьму, так как сразу на жопу сядет и работать перестанет (проходили и не раз) Возьму по договору. На работу можно вообще не ходить, согласен и на дистанционку, главное результат и ...

    Дизайн сайтов31 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн Новостного портала

    $200

    Нужен шаблон новостного портала для DLE по принципу http://www.symbiotic.ru/sites/avesta_b.png Но более похоже на газету Нужно сделать что-то аналогичное но резинкой на весь экран с минималкой 1000 пикселей. + элементы в стиле помощника MS офиса.

    DLE
    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    15 лет назад