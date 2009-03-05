Нужен скандинавский аукцион на подобии: uaau.com.ua/ kopeikoff.com лёгкость в управлении + мои доработки если захочу.. предлогайте какие есть предложения..
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Закрыт
16 лет назад
Нужен скандинавский аукцион на подобии: uaau.com.ua/ kopeikoff.com лёгкость в управлении + мои доработки если захочу.. предлогайте какие есть предложения..
Нужен мне человек который хоть немного понимает в hyip инвестициях, или понимает принцип работы hyip мониторов. Нужно сделать монитор, копия gsmonitor.org, только с другим дизайном,другой растановкой ну и немного доделать, так как я скажу. ...