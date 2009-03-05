strick

Кирилл Василенко strick

 
34 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Скандинавский аукцион

    Нужен скандинавский аукцион на подобии: uaau.com.ua/ kopeikoff.com лёгкость в управлении + мои доработки если захочу.. предлогайте какие есть предложения..

    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • HYIP Monitor

    $100

    Нужен мне человек который хоть немного понимает в hyip инвестициях, или понимает принцип работы hyip мониторов. Нужно сделать монитор, копия gsmonitor.org, только с другим дизайном,другой растановкой ну и немного доделать, так как я скажу. ...

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад