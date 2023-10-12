strikas

Евгений Захаров strikas

 
36 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Качественно и в срок - Яндекс.Директ + Google AdWords + Сайт. Настройка и ведение контекстной рекламы. Разработка сайтов под ключ.

Реклама должна приносить вам прибыль! Тогда вы сможете стать моим постоянным клиентом!

Работая со мной вы экономите:

  • Время. 6 лет опыта позволяют выполнять крупные проекты за относительно короткое время. Качество при это не страдает, даю гарантии на результат.
  • Деньги. Предоставляю комплексные услуги! Помимо настройки и ведения рекламы самостоятельно создаю и редактирую сайты и настраиваю все интеграции. Нет необходимости привлекать сторонних разработчиков.
  • Нервы. Перед началом разработки согласуем все нюансы, подскажу где могут быть подводные камни, которые потребуют доработок в будущем. Сохраним ваши и мои нервы при сдаче проекта.

    А еще я стараюсь со всеми быть вежливым:)

Гарантии результата:

Признаюсь, у меня были провальные проекты. Я сделал выводы, чтобы не повторять ошибок в будущем.

В подобных случаях я готов вернуть полную стоимость разработки рекламы!

Не все решают деньги - репутация превыше всего. Я забочусь о своей репутации.

Связь:

Ответственность:

  • Готов приступить к работе сегодня
  • Соблюдаю сроки
  • Всегда на связи
  • 💪 Юридические гарантии - обладатель собственного ИП 💪
Имеется возможность оплаты по безналу

Род занятий:

  • Контекстная реклама Яндекс, Google
  • SEO продвижение
  • Таргетированая реклама Facebook, Instagram
  • Проектирование Сайтов, CRM, ERP
  • Разработка сайтов любой сложности
  • Профессиональное обслуживание сайтов - редактирование, наполнение, хостинг.
Используемые технологии:

  • Системы аналитики: Yandex Metrika, Google Analitics
  • Дизайн, верстка, разработка сайтов: Figma, Balsamiq, Avocode, HTML5, CSS3, Flexbox, БЭМ
Опыт и портфолио:

  • Разработка сайтов (с 2013 года)
  • SEO продвижение сайтов (с 2013 года)
  • Прототипирование интерфейсов (с 2014 года)
  • Контекстная реклама Яндекс и Google (с 2015года)
Связь:

"Не жди вдохновения - работай, как профессионал!"

Портфолио

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