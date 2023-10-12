Качественно и в срок - Яндекс.Директ + Google AdWords + Сайт. Настройка и ведение контекстной рекламы. Разработка сайтов под ключ.

Реклама должна приносить вам прибыль! Тогда вы сможете стать моим постоянным клиентом!

Работая со мной вы экономите:

Время. 6 лет опыта позволяют выполнять крупные проекты за относительно короткое время. Качество при это не страдает, даю гарантии на результат.

6 лет опыта позволяют выполнять крупные проекты за относительно короткое время. Качество при это не страдает, даю гарантии на результат. Деньги. Предоставляю комплексные услуги! Помимо настройки и ведения рекламы самостоятельно создаю и редактирую сайты и настраиваю все интеграции. Нет необходимости привлекать сторонних разработчиков.

Предоставляю комплексные услуги! Помимо настройки и ведения рекламы самостоятельно создаю и редактирую сайты и настраиваю все интеграции. Нет необходимости привлекать сторонних разработчиков. Нервы. Перед началом разработки согласуем все нюансы, подскажу где могут быть подводные камни, которые потребуют доработок в будущем. Сохраним ваши и мои нервы при сдаче проекта. А еще я стараюсь со всеми быть вежливым:)

Признаюсь, у меня были провальные проекты. Я сделал выводы, чтобы не повторять ошибок в будущем.

В подобных случаях я готов вернуть полную стоимость разработки рекламы!

Не все решают деньги - репутация превыше всего. Я забочусь о своей репутации.

Связь:

Готов приступить к работе сегодня

Соблюдаю сроки

Всегда на связи

💪 Юридические гарантии - обладатель собственного ИП 💪

Род занятий:

Контекстная реклама Яндекс, Google

SEO продвижение

Таргетированая реклама Facebook, Instagram

Проектирование Сайтов, CRM, ERP

Разработка сайтов любой сложности

Профессиональное обслуживание сайтов - редактирование, наполнение, хостинг.

Системы аналитики: Yandex Metrika, Google Analitics

Yandex Metrika, Google Analitics Дизайн, верстка, разработка сайтов: Figma, Balsamiq, Avocode, HTML5, CSS3, Flexbox, БЭМ