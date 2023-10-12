Качественно и в срок - Яндекс.Директ + Google AdWords + Сайт. Настройка и ведение контекстной рекламы. Разработка сайтов под ключ.
Реклама должна приносить вам прибыль! Тогда вы сможете стать моим постоянным клиентом!
Работая со мной вы экономите:
- Время. 6 лет опыта позволяют выполнять крупные проекты за относительно короткое время. Качество при это не страдает, даю гарантии на результат.
- Деньги. Предоставляю комплексные услуги! Помимо настройки и ведения рекламы самостоятельно создаю и редактирую сайты и настраиваю все интеграции. Нет необходимости привлекать сторонних разработчиков.
- Нервы. Перед началом разработки согласуем все нюансы, подскажу где могут быть подводные камни, которые потребуют доработок в будущем. Сохраним ваши и мои нервы при сдаче проекта.
А еще я стараюсь со всеми быть вежливым:)
Признаюсь, у меня были провальные проекты. Я сделал выводы, чтобы не повторять ошибок в будущем.
В подобных случаях я готов вернуть полную стоимость разработки рекламы!
Не все решают деньги - репутация превыше всего. Я забочусь о своей репутации.
Связь:
- [email protected]
- Telegram:@strikas
- Готов приступить к работе сегодня
- Соблюдаю сроки
- Всегда на связи
- 💪 Юридические гарантии - обладатель собственного ИП 💪
Род занятий:
- Контекстная реклама Яндекс, Google
- SEO продвижение
- Таргетированая реклама Facebook, Instagram
- Проектирование Сайтов, CRM, ERP
- Разработка сайтов любой сложности
- Профессиональное обслуживание сайтов - редактирование, наполнение, хостинг.
- Системы аналитики: Yandex Metrika, Google Analitics
- Дизайн, верстка, разработка сайтов: Figma, Balsamiq, Avocode, HTML5, CSS3, Flexbox, БЭМ
- Разработка сайтов (с 2013 года)
- SEO продвижение сайтов (с 2013 года)
- Прототипирование интерфейсов (с 2014 года)
- Контекстная реклама Яндекс и Google (с 2015года)
- [email protected]
- Telegram:@strikas
Портфолио
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