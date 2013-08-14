$30
3 ракурса девушки - перевести с джипега в вектор по утвержденному стилю сохранить в двух форматах: ai и сdr
Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
Завершен
10 лет назад
3 ракурса девушки - перевести с джипега в вектор по утвержденному стилю сохранить в двух форматах: ai и сdr
Создать скомпоновать логотип для компании Asia Oil, аболденный интересный проект, связанный с АЗС Есть примеры необходимых шрифтов, выбрана палитра цвета Возможно долгосрочное сотрудничество, имеются ещё куча других суперских проектов