studiya

Дарья Старикова studiya

 
34 годаКазахстан/Караганда
11 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
susmetoff
Денис 
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Отрисовка девушки в векторном редакторе
Спасибо Даше, было интересно и приятно поработать. Задание четкое, своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшую работу.
Денис отличный исполнить, все делает вовремя, молниеносно вносит правки. Очень выручил. Спасибо!
Ответный отзыв