Продуманные интерфейсы на основании опыта. Ответственно отношусь к каждому проекту, никуда не пропадаю. Буду рад реализовать ваш проект! 🕉

UI/UX Designer 

Разрабатываю дизайны сайтов и интерфейсы с продуманным юзабилити и актуальным UI. Я осознаю потребности клиента и пытаюсь найти такой подход, чтобы интересы и взгляды заказчика отражались в проделанной работе.

Делаю работу качественно, оперативно и с вниманием к мелочам. Всегда на связи, никуда не пропадаю. Моим основным инструментом является Figma. Adobe Photoshop и Illustrator использую для графики. Аккаунт у меня новый и отзывов/работ у меня здесь нет, НО, удостовериться в высоком качестве моей работы, посмотрев мое портфолио на Behance .

Я считаю, что истинное счастье - это процесс творение, приносящий удовольствие. Так что, с удовольствием возьмусь за реализацию ваших самых интересных, нестандартных и, возможно, даже безумных идеи!

 Как я работаю:

Мы с вами оговариваем проект, вы предоставляете, либо мы составляем с вами ТЗ;

Я начинаю работать, показываю вам первые варианты, а вы, при необходимости, вносите правки;

Продолжаю работать над проектом до момента окончательного утверждения;

Финальная оплата и получение исходников заказчиком.

 Принципы работы:

Лично заинтересован в результате. Ваш успешный проект как отражения качества моего исполнения;

Ваш успешный проект как отражения качества моего исполнения; Всегда на связи для рабочих вопросов. Оперативно отвечаю в телеграме;

Оперативно отвечаю в телеграме; Фронтендеры будут довольны. С пониманием организовываю слои в макете;

С пониманием организовываю слои в макете; Меня мотивирует необычное видение и решение задач. Люблю интересные проекты и инициативных людей;

Люблю интересные проекты и инициативных людей; Гибкость в работе. Мы с вами всегда сможем найти общий язык и прийти к поразительному результату!

🔥 Что я умею делать:

Wireframing и прототипирование;

Figma - мой основный инструмент;

Adobe Photoshop / Illustrator / Lightroom;

Веб-дизайн;

Понимание основ html и css для коммуникации с разработчиками.

Все проекты делаю с любовью и тщательным вниманием к мелочам 懶

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