UI/UX Designer
Разрабатываю дизайны сайтов и интерфейсы с продуманным юзабилити и актуальным UI. Я осознаю потребности клиента и пытаюсь найти такой подход, чтобы интересы и взгляды заказчика отражались в проделанной работе.
Делаю работу качественно, оперативно и с вниманием к мелочам. Всегда на связи, никуда не пропадаю. Моим основным инструментом является Figma. Adobe Photoshop и Illustrator использую для графики. Аккаунт у меня новый и отзывов/работ у меня здесь нет, НО, удостовериться в высоком качестве моей работы, посмотрев мое портфолио на Behance.
Я считаю, что истинное счастье - это процесс творение, приносящий удовольствие. Так что, с удовольствием возьмусь за реализацию ваших самых интересных, нестандартных и, возможно, даже безумных идеи!
Как я работаю:
- Мы с вами оговариваем проект, вы предоставляете, либо мы составляем с вами ТЗ;
- Я начинаю работать, показываю вам первые варианты, а вы, при необходимости, вносите правки;
- Продолжаю работать над проектом до момента окончательного утверждения;
- Финальная оплата и получение исходников заказчиком.
Принципы работы:
- Лично заинтересован в результате. Ваш успешный проект как отражения качества моего исполнения;
- Всегда на связи для рабочих вопросов. Оперативно отвечаю в телеграме;
- Фронтендеры будут довольны. С пониманием организовываю слои в макете;
- Меня мотивирует необычное видение и решение задач. Люблю интересные проекты и инициативных людей;
- Гибкость в работе. Мы с вами всегда сможем найти общий язык и прийти к поразительному результату!
🔥 Что я умею делать:
- Wireframing и прототипирование;
- Figma - мой основный инструмент;
- Adobe Photoshop / Illustrator / Lightroom;
- Веб-дизайн;
- Понимание основ html и css для коммуникации с разработчиками.
Все проекты делаю с любовью и тщательным вниманием к мелочам 懶
Telegram:@sunn_halo
Портфолио
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