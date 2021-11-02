sun_halo

Пётр sun_halo

 
28 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Продуманные интерфейсы на основании опыта. Ответственно отношусь к каждому проекту, никуда не пропадаю. Буду рад реализовать ваш проект! &#128329;

UI/UX Designer 

Разрабатываю дизайны сайтов и интерфейсы с продуманным юзабилити и актуальным UI. Я осознаю потребности клиента и пытаюсь найти такой подход, чтобы интересы и взгляды заказчика отражались в проделанной работе.

Делаю работу качественно, оперативно и с вниманием к мелочам. Всегда на связи, никуда не пропадаю. Моим основным инструментом является Figma. Adobe Photoshop и Illustrator использую для графики. Аккаунт у меня новый и отзывов/работ у меня здесь нет, НО, удостовериться в высоком качестве моей работы, посмотрев мое портфолио на Behance.

Я считаю, что истинное счастье - это процесс творение, приносящий удовольствие. Так что, с удовольствием возьмусь за реализацию ваших самых интересных, нестандартных и, возможно, даже безумных идеи!

 Как я работаю:

  • Мы с вами оговариваем проект, вы предоставляете, либо мы составляем с вами ТЗ;
  • Я начинаю работать, показываю вам первые варианты, а вы, при необходимости, вносите правки;
  • Продолжаю работать над проектом до момента окончательного утверждения;
  • Финальная оплата и получение исходников заказчиком.

 Принципы работы:

  • Лично заинтересован в результате. Ваш успешный проект как отражения качества моего исполнения;
  • Всегда на связи для рабочих вопросов. Оперативно отвечаю в телеграме;
  • Фронтендеры будут довольны. С пониманием организовываю слои в макете;
  • Меня мотивирует необычное видение и решение задач. Люблю интересные проекты и инициативных людей;
  • Гибкость в работе. Мы с вами всегда сможем найти общий язык и прийти к поразительному результату!

🔥 Что я умею делать:

  • Wireframing и прототипирование;
  • Figma - мой основный инструмент;
  • Adobe Photoshop / Illustrator / Lightroom;
  • Веб-дизайн;
  • Понимание основ html и css для коммуникации с разработчиками.

Все проекты делаю с любовью и тщательным вниманием к мелочам 懶

﻿Telegram:

 @sunn_halo

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Портфолио

Отзывы заказчиков

Penal
32 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
22 отзыва(-2)
$100
10 баллов
4 года назад
Веб дизайн под верстку, сайт
Node.js
Один из лучших дизайнеров с которым довелось работать. Рекомендую)
Порядочный и пунктуальный заказчик!
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