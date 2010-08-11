sunscorpius

Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
13 лет назад
Маргарита в кратчайшие сроки справилась с объёмной работой. Никаких нареканий и замечаний, всё выполнено безукоризненно.
Ответный отзыв
Очень понравилось работать с Антоном! Адекватные сроки, щедрая и моментальная оплата, вежливое общение. Всем довольна.
$5
10 баллов
13 лет назад
Работа выполнена быстро и качественно. Я доволен. Рекомендую.
Ответный отзыв
Очень приятный в общении человек. Четко ставит задачу, помогает с терминами, своевременно оплачивает. очень довольна!