sunscorpius

Маргарита sunscorpius

 
36 летУкраина/Севастополь
13 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Перевод
Отзывы заказчиков
CrazyMacho
Антон 
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Перевод для Шакиной Маргариты
Маргарита в кратчайшие сроки справилась с объёмной работой. Никаких нареканий и замечаний, всё выполнено безукоризненно.
Очень понравилось работать с Антоном! Адекватные сроки, щедрая и моментальная оплата, вежливое общение. Всем довольна.
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TopChan
Руслан 
40 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$5
10 баллов
13 лет назад
Перевести несколько абзацев текста UKR->ENG
Работа выполнена быстро и качественно. Я доволен. Рекомендую.
Очень приятный в общении человек. Четко ставит задачу, помогает с терминами, своевременно оплачивает. очень довольна!
Ответный отзыв