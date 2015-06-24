super_warlord

Кол-восимволов 1000зн. В статьях должны присутствовать самые популярные ключевые слова: Прикрепил ТЗ Бюджет 50руб за статью
Копирайтинг6 заявок
Закрыт
9 лет назад
Занимаюсь версткой веб страниц
кроссбраузерность
валидный чистый код
адативный,фиксированный,резиновый
блочная верстка
семантика
табличная верстка
html5, css3
Кол-восимволов 1000зн. В статьях должны присутствовать самые популярные ключевые слова: Прикрепил ТЗ Бюджет 50руб за статью
тематика автолампы 1500-2000 знаков без пробелов бюджет 40-50 рублей
тематика автолампы, автосвет, светодиодная продукция. тз скину, 1000 знаков без пробелов. Оплата $0.8 заинтересованным пишите на почту сброшу ТЗ. Объем большой.
на английский язык тематика сайта автолампы и светодиодное оборудование 1000-1500 знаков , бюджет 50-55руб.