super_warlord

Александр super_warlord

 
36 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
html верстальщик, Front-end разработчик

Занимаюсь версткой веб страниц

кроссбраузерность

валидный чистый код

адативный,фиксированный,резиновый

блочная верстка

семантика

табличная верстка

html5, css3