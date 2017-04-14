Не говори, что делаешь. Покажи, что ты сделал.
Умею, знаю, практикую:
- Несколько вариантов решения и не замыленный взгляд на видение любой поставленной задачи;
- Адекватность при общении, сдержанность и тактичность;
- Приветствую живой диалог с заказчиком;
- Задаю вопросы четко и по сути, по пустякам не отвлекаю, но и расслабляться заказчику стараюсь не давать, дабы в итоге он получил именно то, чего желает;
- Не боюсь пару раз показать промежуточный вариант, чтобы клиент смог высказать свое мнение по поводу выполнения заказа, ведь работа делается именно для него.
- Работаю без выходных;
- Доступен в любое время независимо от времени суток;
- За редкими исключениями беру отдых на пару дней.
Работаю без предоплаты, если взялся за заказ, то сдаю все четко и в срок, конструктивно беседую с заказчиком, принимаю все поправки и пожелания.
Что я не делаю:
- Бесплатные правки после окончательного утверждения макета.
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
6 лет назад
Огромное спасибо за проделанную работу! Приятно общаться, всегда на связи и доводит дело до конца. Могу действительно только рекомендовать т.к. сами также продолжаем с ним сотрудничать. Безусловно рекомендую всем, кто хочет получить хороший результат. Спасибо за сотрудничество! Быстрая и качественная работа. Верстку выполнил даже раньше срока. Никаких замечаний и правок по работе не было. Рекомендую.
Ответный отзыв
Советую Антона как добросовестного заказчика. Четкое и понятное ТЗ, приятное общение, работа была принята без единой правки. Спасибо за проект, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$5
10 баллов
6 лет назад
Спасибо большое Александру за помощь. Сразу видно, что профессионал. Исправил баг в верстке очень быстро. Рекомендую.
Ответный отзыв
Благодарен Юлии за предоставленное доверие! Понятная задача, быстрое выполнение и только положительные эмоции. Однозначно рекомендую к сотрудничеству и надеюсь на дальнейшие совместные проекты.
$100
10 баллов
8 лет назад
Александр отличный специалист в своем деле, буквально на лету генерирует мысли и угадывает то что нам нужно исполняя это в дизайне, очень довольны работой. Оперативно, быстро и чётко. Продолжаем сотрудничество.
Ответный отзыв
Спасибо Михаилу за интересный проект, побольше бы таких заказчиков. Четкая задача, адекватный диалог и конкретная цель в окончательном видении результата. Мгновенная оплата и только приятные эмоции, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.