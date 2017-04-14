Не говори, что делаешь. Покажи, что ты сделал.

Умею, знаю, практикую:

Несколько вариантов решения и не замыленный взгляд на видение любой поставленной задачи;

Адекватность при общении, сдержанность и тактичность;

Приветствую живой диалог с заказчиком;

Задаю вопросы четко и по сути, по пустякам не отвлекаю, но и расслабляться заказчику стараюсь не давать, дабы в итоге он получил именно то, чего желает;

Не боюсь пару раз показать промежуточный вариант, чтобы клиент смог высказать свое мнение по поводу выполнения заказа, ведь работа делается именно для него.

Работаю без выходных;

Доступен в любое время независимо от времени суток;

За редкими исключениями беру отдых на пару дней.

Работаю без предоплаты, если взялся за заказ, то сдаю все четко и в срок, конструктивно беседую с заказчиком, принимаю все поправки и пожелания.

Что я не делаю: