supersokharukr

Ольга Ізотова supersokharukr

 
35 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
3 месяца назад
Дизайн сайтов

Приветствую на моем профиле! ?Я веб-дизайнер UI/UX.Создаю не просто хороший дизайн сайта, но и делаю его максимально удобным для пользователя и эффективным для вашего бизнеса.Я считаю, что правильный дизайн (продающий) – это залог успешного бизнеса. Именно поэтому я постоянно занимаюсь саморазвитием и личностным ростом, чтобы создавать креативные и правильные дизайны ?Мои навыки:-Исследование дизайна-Стратегия дизайна-Пользовательский интерфейс-Разработка фирменного стиля, логотипа-Прототипирование-Уверенное знание таких программ как Figma, Photoshop-Креативность, чувство цвета и стиля, творческий подход-Аккуратность, усердие и внимание к деталям.

Услуги:

- Создание сайтов;
- Сайт-визтика;
- Landing Page;
- Интернет-магазин;
- Создание лого, баннеров, креативов

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Отзывы заказчиков

Jskqkq
Даяна 
27 лет
3 года в сервисе
Была
год назад
$30
10 баллов
3 года назад
Задания по UI-проектированию (Photoshop+Figma)
Figma
Мы работали с Ольгой в первый раз, но я бы очень хотела предложить ей еще один проект — это действительно коммуникабельный, опытный, ответственный исполнитель. Все работы предоставлены в срок. К работе Ольга подошла с креативностью и профессионализмом, я очень довольна результатом. Однозначно рекомендую.
Даяна очень приятный заказчик, понравилась работа с ней. Правки все по делу, рекомендую сотрудничество с ней!
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