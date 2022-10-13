Дизайн сайтов

Приветствую на моем профиле! ?Я веб-дизайнер UI/UX.Создаю не просто хороший дизайн сайта, но и делаю его максимально удобным для пользователя и эффективным для вашего бизнеса.Я считаю, что правильный дизайн (продающий) – это залог успешного бизнеса. Именно поэтому я постоянно занимаюсь саморазвитием и личностным ростом, чтобы создавать креативные и правильные дизайны ?Мои навыки:-Исследование дизайна-Стратегия дизайна-Пользовательский интерфейс-Разработка фирменного стиля, логотипа-Прототипирование-Уверенное знание таких программ как Figma, Photoshop-Креативность, чувство цвета и стиля, творческий подход-Аккуратность, усердие и внимание к деталям.

Услуги:

- Создание сайтов;

- Сайт-визтика;

- Landing Page;

- Интернет-магазин;

- Создание лого, баннеров, креативов